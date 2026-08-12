"סימן רע לגויים" - תופעת הטבע הנדירה תתרחש היום באירופה
תופעה אסטרונומית נדירה תחצה את היבשת היום • צפון ספרד, איסלנד ורוסיה יחוו חשכה מוחלטת • חז"ל במסכת סוכה: "בזמן שהחמה לוקה סימן רע לגויים" • הליקוי מתרחש שבועיים לפני ליקוי ירח בז' אלול
תופעה אסטרונומית נדירה תחצה את היבשת היום • צפון ספרד, איסלנד ורוסיה יחוו חשכה מוחלטת • חז"ל במסכת סוכה: "בזמן שהחמה לוקה סימן רע לגויים" • הליקוי מתרחש שבועיים לפני ליקוי ירח בז' אלול
שר החוץ התכנס עם ראשי רשויות הגולן במג'דל שמס • סיפר על שיחתו עם נשיא קולומביה שהובילה להכרה ההיסטורית • "צפויים לחצים נוספים, אך נמשיך לפעול"דוד קליין
הגנרל האיראני מוחמד רזא נקדי הסביר מדוע המנהיג העליון עלי ח'אמנאי לא נראה בפומבי במהלך המלחמה. "האסטרטגיה היא שלו. האויב שלנו פושע ואינו מציית לשום חוק", אמר נקדי. כשנשאל אם הסיבה היא שיקולי ביטחון, אישר: "מטבע הדברים, הסיבה היא ביטחונית. בוודאי שאין סיבה אחרת". כשנשאל אם ראה את ח'אמנאי, התחמק: "בוא נעזוב את הנושא הזה".צוות בבלי
אביה של רוני אשל הי"ד חושף: ניצולים מהמוצב מעידים על מחבלים שצעקו בפרסית • "אספו מידע מודיעיני מראש"ישראל לוי
הפלג הירושלמי יוצא למחאה על מעצר משה שטיינר • המשטרה מזהירה: כביש 4 ייחסם בשני הכיוונים | היערכות מוגברת באזור בני ברק (חדשות חרדים)חיים כהן
בעוד 5 ימים יסתיימו 60 ימי הפסקת האש שנקבעו במזכר ההבנות בין איראן לארה"ב. מקור איראני בכיר אמר לרויטרס: "אין דיונים על הארכת הפסקת האש עם ארצות הברית. מבחינת איראן, לא נקבע מועד לתחילת הפסקת האש, ולכן אין דבר שניתן להאריך. ארצות הברית הפרה את ההסכם הזמני 48 שעות לאחר שנחתם, ולאחר כמה ימים נסוגה ממנו".צוות בבלי
יו"ר ישראל ביתנו מגלה פרטים על שיחות מאחורי הקלעים • שקד טרם הכריעה באיזו מסגרת תשתלב | הרקע לדיווחים על הצטרפות אפשרית (פוליטי מדיני)דוד קליין
מלי וליאל יהלומי ממודיעין יצאו לטיול לכבוד יום הולדת, שלחו "שבת שלום" ומאז נעלמו • לא הגיעו לטיסה חזרה, הדירה נמצאה ריקה מחפציהן • המשפחה: "זה לא מתאים לאופי שלהן כלל" • שגרירות ישראל קוראת לציבור לסייע באיתורישראל גרוס
הבצורת הקשה בהונגריה חשפה אופנוע צבאי משנת 1944 עם שרידי שני חיילים גרמנים ודיסקיות זיהוי שלמות • הם נעלמו לפני 80 שנה במצור על בודפשטאריה לוי
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