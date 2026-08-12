"בסוף, נתניהו לוקח": מה חושב המצטרף החדש לבנט על הבחירות?

בבלי

הגנרל האיראני מוחמד רזא נקדי הסביר מדוע המנהיג העליון עלי ח'אמנאי לא נראה בפומבי במהלך המלחמה. "האסטרטגיה היא שלו. האויב שלנו פושע ואינו מציית לשום חוק", אמר נקדי. כשנשאל אם הסיבה היא שיקולי ביטחון, אישר: "מטבע הדברים, הסיבה היא ביטחונית. בוודאי שאין סיבה אחרת". כשנשאל אם ראה את ח'אמנאי, התחמק: "בוא נעזוב את הנושא הזה".