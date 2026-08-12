בבלי
מבזק לאחר ההכרה הקולומביאנית

השר סער בגולן: "אפעל להכרה נוספת של מדינות בריבונות ישראל"

שר החוץ התכנס עם ראשי רשויות הגולן במג'דל שמס • סיפר על שיחתו עם נשיא קולומביה שהובילה להכרה ההיסטורית • "צפויים לחצים נוספים, אך נמשיך לפעול"

דוד קליין בבלי
השר סער היום בגולן
השר סער היום בגולן | צילום: צילום: שלומי אמסלם, לע״ם
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