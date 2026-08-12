השר סער בגולן: "אפעל להכרה נוספת של מדינות בריבונות ישראל"
שר החוץ התכנס עם ראשי רשויות הגולן במג'דל שמס • סיפר על שיחתו עם נשיא קולומביה שהובילה להכרה ההיסטורית • "צפויים לחצים נוספים, אך נמשיך לפעול"
שר החוץ התכנס עם ראשי רשויות הגולן במג'דל שמס • סיפר על שיחתו עם נשיא קולומביה שהובילה להכרה ההיסטורית • "צפויים לחצים נוספים, אך נמשיך לפעול"
כלי טיס גדול בעל צורה יוצאת דופן נצפה סמוך לבסיס חיל אוויר בקנזס | מומחים משערים כי מדובר באחד מפרויקטי הנשק המתקדמים והמסווגים ביותר של צבא ארצות הבריתבבלי
לראשונה מאז תחילת הפסקת האש נדרש אישור ישיר של הרמטכ"ל לתקיפה ברצועה • המחבל תוכנן לבצע פיגועים נגד כוחות צה"ל • השינוי נעשה בעקבות הנחיות הדרג המדיני תחת לחץ אמריקני • בתיעוד: רגעי התקיפה המדויקתבבלי
רוב השופטים דחו את העתירה נגד מעורבות פרקליט המדינה בחקירת ההדלפה • השופט מינץ חלק על ההחלטה וסבר שיש למנות מפקח חיצוניבבלי
בין הזמנים השחור: תאונה מחרידה ליד בית שמש ואסון טביעה בלייקווד | שנים אחרי שליחתו לספסלי האופוזיציה - החרדים עדיין סובלים מגזירות ליברמן | שוב מהומות בבני ברק - לפחות עצור אחד בהפגנות נגד נתיבים | המצגת החריגה לאלפי החסידים והמפגש הנדיר בין בגודלי האדמו"רים | גדולי הדור הגיעו לבית שמש להרים לבחורי הישיבות (מעייריב)איצלה כץ
כוחות משטרה שהגיעו לחיפוש יזום בשטח פתוח באזור עין סהלה נפתחה לעברם אש חיה. הלוחמים תפסו מחסות ופעלו בנחישות עד למעצר החשוד ותפיסת הנשקבבלי
צה"ל תקף מהאוויר ראש חולייה מחמאס בצפון רצועת עזה שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. לפי דובר צה"ל, המחבל הותקף לצורך הסרת האיום על הכוחות הפועלים ברצועה. מקורות פלסטיניים דיווחו על שני פצועים, אחד מהם במצב אנוש, בעקבות תקיפת כטב"מ על טוקטוק סמוך לכיכר המערבית בבית לאהיא.צוות בבלי
צלם טבע הציל תייר שנתקף על ידי ביזון אירופי ביער ביאלובייז'ה לאחר שהתקרב אליו יותר מדי • התייר נפצע קל והצליח להימלט לרכב המצילבבלי
רב-ניצב דני לוי קיים הערכת מצב מיוחדת בנושא היעלמותן של מלי וליאל יהלומי • הדירה בווינה נמצאה ריקה לחלוטין • המשפחה: "שום דבר לא מתאים לאופי שלהן"בבלי
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