מבזק בבלי

הרמטכ"ל הורה על תגבור גדוד חי"ר סדיר לאזור קוצרה

הרמטכ"ל קיים הערכת מצב נוספת עם מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים וראש חטיבת המבצעים בנוגע לאירועים במרחב קוצרה. הרמטכ"ל הנחה על המשך הפעולות לחיזוק הסדר והשליטה המבצעית במרחב ולמניעת המשך האירועים החמורים. במסגרת זו הורה על תגבור הגזרה בגדוד חי"ר סדיר נוסף שיוקפץ לאזור לחיזוק השליטה המבצעית. כוחות נוספים יעמדו בעתודה להפעלה ככל שיידרש. הפעילות מתבצעת במאמץ רב-ארגוני עם משטרת ישראל והשב"כ במטרה להשיב את הסדר ולמצות את הדין עם הפורעים. הרמטכ"ל הנחה לחדד לכלל הכוחות בגזרת יהודה ושומרון את כללי ההתנהלות והפעלת הכוח באירועים מסוג זה.