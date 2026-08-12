מבזק הצהרה נחרצת

טראמפ מכריז: איראן קרסה כלכלית וצבאית, ארה"ב שולטת במצר הורמוז

הנשיא האמריקני מצהיר כי הצי האמריקני מחזיק בשליטה מלאה במעבר האסטרטגי במזרח התיכון • "אין להם צי, חיל אוויר או כסף - המדינה שלהם גמורה"

בבלי • בבלי • כ"ט באב | 12.08.26 18:35