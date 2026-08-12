מעצר אימאם מסית בחברון במקביל לתפילת אלפים במערת המכפלה
בעת שמעל 14,000 מתפללים התכנסו במערת המכפלה, עצרו כוחות הביטחון איש דת פלסטיני בן 70 החשוד בהסתה לטרור ברשתות החברתיות | המעצר בוצע במרחק 200 מטר בלבד מהמערה, כאשר החשוד עסק בגינון בחצרו
בעת שמעל 14,000 מתפללים התכנסו במערת המכפלה, עצרו כוחות הביטחון איש דת פלסטיני בן 70 החשוד בהסתה לטרור ברשתות החברתיות | המעצר בוצע במרחק 200 מטר בלבד מהמערה, כאשר החשוד עסק בגינון בחצרו
קרוליין לוויט, דוברת הבית הלבן, הודיעה לנשיא טראמפ על החלטתה לסיים את תפקידה בסוף החודש • ההחלטה מגיעה חודש בלבד לאחר שובה מחופשת לידה • טראמפ: "החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין"בבלי
גורמי החקירה בישראל ובאוסטריה בוחנים ממצאים המצביעים על כך שהאם ובתה תכננו את עזיבתן מראש: מחיקת נתוני מיקום מהטלפונים, הצטיידות במזומן רב, ומשטרת וינה מבהירה שאין אינדיקציה לפשעבבלי
עמוד חשמל קרס במחנה שאפראן בפולסבורג • הילדים סבלו מכוויות חמורות ופונו במסוקים למרכז טראומה • צוותי הצלה פעלו במקוםבבלי
גורמים בכירים בבית הלבן ובקונגרס הביעו זעזוע מהמצור שהוטל על כפר קוסרה | צה"ל הגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית ומגונה"בבלי
כלי טיס גדול בעל צורה יוצאת דופן נצפה סמוך לבסיס חיל אוויר בקנזס | מומחים משערים כי מדובר באחד מפרויקטי הנשק המתקדמים והמסווגים ביותר של צבא ארצות הבריתבבלי
לראשונה מאז תחילת הפסקת האש נדרש אישור ישיר של הרמטכ"ל לתקיפה ברצועה • המחבל תוכנן לבצע פיגועים נגד כוחות צה"ל • השינוי נעשה בעקבות הנחיות הדרג המדיני תחת לחץ אמריקני • בתיעוד: רגעי התקיפה המדויקתבבלי
רוב השופטים דחו את העתירה נגד מעורבות פרקליט המדינה בחקירת ההדלפה • השופט מינץ חלק על ההחלטה וסבר שיש למנות מפקח חיצוניבבלי
בין הזמנים השחור: תאונה מחרידה ליד בית שמש ואסון טביעה בלייקווד | שנים אחרי שליחתו לספסלי האופוזיציה - החרדים עדיין סובלים מגזירות ליברמן | שוב מהומות בבני ברק - לפחות עצור אחד בהפגנות נגד נתיבים | המצגת החריגה לאלפי החסידים והמפגש הנדיר בין בגודלי האדמו"רים | גדולי הדור הגיעו לבית שמש להרים לבחורי הישיבות (מעייריב)איצלה כץ
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