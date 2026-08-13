265 הרוגים ברעידת אדמה קשה בקולומביה | הנשיא הכריז על מצב חירום
נשיא קולומביה הכריז על מצב חירום כלכלי והקים קרן שיקום לסיוע לנפגעים • רעש בעוצמה 7.4 הותיר הרס נרחב במערב המדינה • למעלה מ-2,700 נעדרים
נשיא קולומביה הכריז על מצב חירום כלכלי והקים קרן שיקום לסיוע לנפגעים • רעש בעוצמה 7.4 הותיר הרס נרחב במערב המדינה • למעלה מ-2,700 נעדרים
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' קרא למדינות אמריקה הלטינית לפרוש מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, זה שהוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. בכנס ארגון המדינות הנלחמות בקרטלים (ACCC) בפנמה אמר הגסת': "אני קורא בתוקף לכל המדינות החברות ב-ACCC לפרוש מבית הדין הפלילי הבין-לאומי ולדחות את ניסיונותיו לגזול מהממשלות ומבתי המשפט שלכם את ריבונותם! כחייל, נשבעתי אמונים לחוקה, לא לאיזה בית דין בינ"ל מזויף וחסר לגיטימיות." הגסת' פועל יחד עם שר החוץ מרקו רוביו לחיסול בית הדין.צוות בבלי
לאחר ימים של עומסי חום כבדים, צפויה הקלה ניכרת בסוף השבוע | ביום שישי יירדו גשמים קלים באזור החוף ובצפון הארץ, ובשבת קודש צפויות סופות רעמים מקומיות בצפון ובמזרח | התחזית המפורטת לימים הקרוביםבבלי
השגריר האמריקני, הידוע כתומך נאמן של ההתיישבות, הגיב בחריפות יוצאת דופן להשתלטות על בית פלסטיני בשומרון • צה"ל הגדיר את הפעולות כ"בלתי חוקיות ומגונות" • חששות ממשבר דיפלומטי עם וושינגטוןישראל גרוס
גורמים במודיעין האמריקאי הטילו ספק באמינות המידע הישראלי אודות תכנית התנקשות באנקרה • למרות הספקות, השירות החשאי בחר שלא לקחת סיכונים והוציא לפועל את מבצע החילוץ • גורם אמריקאי: "ניסיון להשפיע על החלטות ולא רק ליידע"ישראל גרוס
משפחתן של מלי וליאל יהלומי שנעלמו בווינה מגיבה בחריפות לפרסומי המשטרה ומסרה עדות מפורטת ללהב 433 • המשפחה טוענת כי בידיה ממצאים הסותרים את טענות המשטרה ומדגישה: ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג לחלוטיןמשה כץ
לאחר שהניו יורק טיימס חשף את פרשת מטוס הפתיון ומשאית הקייטרינג, הרשתות החברתיות התמלאו בסרטונים ובממים משעשעים • גם האיראנים השתתפו ביצירותבבלי
קרוליין לוויט, דוברת הבית הלבן, הודיעה לנשיא טראמפ על החלטתה לסיים את תפקידה בסוף החודש • ההחלטה מגיעה חודש בלבד לאחר שובה מחופשת לידה • טראמפ: "החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין"בבלי
גורמי החקירה בישראל ובאוסטריה בוחנים ממצאים המצביעים על כך שהאם ובתה תכננו את עזיבתן מראש: מחיקת נתוני מיקום מהטלפונים, הצטיידות במזומן רב, ומשטרת וינה מבהירה שאין אינדיקציה לפשעבבלי
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