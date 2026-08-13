265 הרוגים ברעידת אדמה קשה בקולומביה | הנשיא הכריז על מצב חירום

בבלי

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' קרא למדינות אמריקה הלטינית לפרוש מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, זה שהוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. בכנס ארגון המדינות הנלחמות בקרטלים (ACCC) בפנמה אמר הגסת': "אני קורא בתוקף לכל המדינות החברות ב-ACCC לפרוש מבית הדין הפלילי הבין-לאומי ולדחות את ניסיונותיו לגזול מהממשלות ומבתי המשפט שלכם את ריבונותם! כחייל, נשבעתי אמונים לחוקה, לא לאיזה בית דין בינ"ל מזויף וחסר לגיטימיות." הגסת' פועל יחד עם שר החוץ מרקו רוביו לחיסול בית הדין.