בבלי
מבזק אסון טבע קשה

265 הרוגים ברעידת אדמה קשה בקולומביה | הנשיא הכריז על מצב חירום

נשיא קולומביה הכריז על מצב חירום כלכלי והקים קרן שיקום לסיוע לנפגעים • רעש בעוצמה 7.4 הותיר הרס נרחב במערב המדינה • למעלה מ-2,700 נעדרים

אריה לוי בבלי
גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות
גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות | צילום: צילום: מסך
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מבזקים נוספים

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בבלי

שר ההגנה האמריקאי קורא למדינות דרום אמריקה לעזוב את בית הדין בהאג

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' קרא למדינות אמריקה הלטינית לפרוש מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, זה שהוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. בכנס ארגון המדינות הנלחמות בקרטלים (ACCC) בפנמה אמר הגסת': "אני קורא בתוקף לכל המדינות החברות ב-ACCC לפרוש מבית הדין הפלילי הבין-לאומי ולדחות את ניסיונותיו לגזול מהממשלות ומבתי המשפט שלכם את ריבונותם! כחייל, נשבעתי אמונים לחוקה, לא לאיזה בית דין בינ"ל מזויף וחסר לגיטימיות." הגסת' פועל יחד עם שר החוץ מרקו רוביו לחיסול בית הדין.

צוות בבלי
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מזג האוויר

ירידה בטמפרטורות בסוף השבוע: גשמים קלים בשישי וסופות רעמים בשבת קודש

לאחר ימים של עומסי חום כבדים, צפויה הקלה ניכרת בסוף השבוע | ביום שישי יירדו גשמים קלים באזור החוף ובצפון הארץ, ובשבת קודש צפויות סופות רעמים מקומיות בצפון ובמזרח | התחזית המפורטת לימים הקרובים

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מתיחות דיפלומטית עם ארה"ב

בעקבות אירועי קוסרה: האקבי תוקף את המתנחלים - "טרוריסטים ישראלים"

השגריר האמריקני, הידוע כתומך נאמן של ההתיישבות, הגיב בחריפות יוצאת דופן להשתלטות על בית פלסטיני בשומרון • צה"ל הגדיר את הפעולות כ"בלתי חוקיות ומגונות" • חששות ממשבר דיפלומטי עם וושינגטון

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משה כץ
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פרשת מטוס הפתיון

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לאחר שהניו יורק טיימס חשף את פרשת מטוס הפתיון ומשאית הקייטרינג, הרשתות החברתיות התמלאו בסרטונים ובממים משעשעים • גם האיראנים השתתפו ביצירות

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דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט מתפטרת מתפקידה

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חקירת היעלמות הישראליות בווינה: עולה חשד שעזבו מרצונן לאחר הכנה מוקדמת

גורמי החקירה בישראל ובאוסטריה בוחנים ממצאים המצביעים על כך שהאם ובתה תכננו את עזיבתן מראש: מחיקת נתוני מיקום מהטלפונים, הצטיידות במזומן רב, ומשטרת וינה מבהירה שאין אינדיקציה לפשע

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