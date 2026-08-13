יישוב גנים בצפון השומרון עולה לקרקע מחדש עם סמוטריץ'
ערוצים פלסטיניים מדווחים על העלייה לקרקע מחדש הבוקר של יישוב גנים בצפון השומרון, סמוך לג'נין, בהשתתפות שר האוצר סמוטריץ'. היישוב פונה בשנת 2005 במסגרת תוכנית ההתנתקות.
ערוצים פלסטיניים מדווחים על העלייה לקרקע מחדש הבוקר של יישוב גנים בצפון השומרון, סמוך לג'נין, בהשתתפות שר האוצר סמוטריץ'. היישוב פונה בשנת 2005 במסגרת תוכנית ההתנתקות.
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