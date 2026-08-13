ח"כ אליהו רביבו מודיע: לא אתמודד במסגרת הליכוד

תקרית חריגה

מערכת המודיעין דיווחה על התכנסות חריגה של עשרות מחבלים סמוך לגבול ישראל בשעות הלילה • לוחמים בשטח דרשו לתקוף אך הפיקוד דחה את הבקשה • קצין בכיר: "אם זה לא איום - מה כן?"