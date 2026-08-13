מבזק תקרית חריגה

מחבלי חמאס בגבול עזה - צה"ל: "לא זוהה איום חזותי" | מטריד

מערכת המודיעין דיווחה על התכנסות חריגה של עשרות מחבלים סמוך לגבול ישראל בשעות הלילה • לוחמים בשטח דרשו לתקוף אך הפיקוד דחה את הבקשה • קצין בכיר: "אם זה לא איום - מה כן?"

ישראל לוי • בבלי • ל' באב | 13.08.26 10:41