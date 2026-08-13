בבלי
מבזק הצהרת תמיכה חריגה

האדמו"ר שמעניק תמיכה פומבית באיזנקוט: "יהיה ראש הממשלה"

הושע פרידמן בן שלום, תא"ל במיל' וראש המכינה הקדם-צבאית "בית ישראל", הצהיר בכנס בירושלים: "מכיר אותו 46 שנה, איש אמיץ וישר - בעזרת השם יהיה ראש ממשלה"

דוד קליין בבלי
האדמו"ר שמעניק תמיכה פומבית באיזנקוט: "יהיה ראש הממשלה"
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11:50
"גם במחיר אובדן קולות למחנה"

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יו"ר מפלגת 'זהות' מאיים שלא יפרוש גם אם יאבדו מנדטים לימין • תוקף את נתניהו: "היה צריך להניח את המפתחות ב-8 באוקטובר" • "בעזרת השם אהיה שר הביטחון"

דוד קליין
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כוחות חטיבת הצנחנים הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול (יום ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום וזוהתה פגיעה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

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סוגיית לבנון: ממשל טראמפ מגיב בחריפות להצהרת שר הביטחון

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אליהו לוי
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