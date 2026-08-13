היעלמות האם וביתה בווינה: למרות הצהרת בנק ירושלים - המנייה צנחה

תמיכה בלתי מעורערת

בקינגספורט שבטנסי, מפעל התחמושת ממשיך לייצר חומרי נפץ לטילי פטריוט • התושבים מגנים על מדיניותו הצבאית של הנשיא ורואים בה הכרח לאומי • "אם הוא יכול למנוע פצצה גרעינית, אני בעד"