העיירה האמריקאית שמייצרת מערכות נשק ותומכת בטראמפ
בקינגספורט שבטנסי, מפעל התחמושת ממשיך לייצר חומרי נפץ לטילי פטריוט • התושבים מגנים על מדיניותו הצבאית של הנשיא ורואים בה הכרח לאומי • "אם הוא יכול למנוע פצצה גרעינית, אני בעד"
בקינגספורט שבטנסי, מפעל התחמושת ממשיך לייצר חומרי נפץ לטילי פטריוט • התושבים מגנים על מדיניותו הצבאית של הנשיא ורואים בה הכרח לאומי • "אם הוא יכול למנוע פצצה גרעינית, אני בעד"
השופט נעם סולברג ומפכ"ל המשטרה דני לוי דנו באיומים החדשים במרחב הדיגיטלי • במוקד: שימוש בבינה מלאכותית להשפעה על הבוחרים, איומי סייבר וניסיונות לחסום גישה לקלפיות • "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות יפגוש משטרה נחושה"דוד קליין
גברת מבוגרת מעדה במדרגות אולם כנסים ברחוב ירושלים בבני ברק ונחבלה בראשה • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני ופינו אותה לבית החולים שיבא במצב בינונימשה כץ
תופעה חריגה במיוחד לעונה זו: במהלך שבת קודש צפויים לרדת משקעים משמעותיים באזורים שונים בארץ, כולל במזרח הארץ ובאזור ים המלח • יחידות החילוץ קוראות לציבור להקפיד על כללי זהירות בשל חשש לשיטפונות בנחליםבבלי
כוחות הביטחון הרסו הלילה שני מאחזים בלתי חוקיים בשטח B בפאתי הכפרים קוצרה וג'אלוד בשומרון. דובר צה"ל מסר כי החל משעות הבוקר כוחות צה"ל מתמקמים במרחב הכפר קוצרה להגנה על התושבים ושמירה על ביטחון האזור. הכוחות הונחו לאפשר לתושבים בכפר להישאר בבתיהם ולא לפעול בבית המשפחה הפלסטינית הסמוכה לנקודה בה הוקמה הסככה שפונתה. קציני הקישור של המנהל האזרחי נמצאים בקשר שוטף עם הנהגת הכפר. לוחמי גדוד 51 של חטיבת גולני נערכים למשימת ההגנה בחטיבת שומרון.צוות בבלי
החל משעות הבוקר מתמקמים כוחות צה"ל במרחב כפר קוצרה לצורך הגנה על התושבים ושמירה על ביטחון האזור. הכוחות קיבלו הנחיה לאפשר לתושבים בכפר להישאר בבתיהם, ולא יפעלו בבית המשפחה הפלסטינית הסמוכה לנקודה בה הוקמה סככה שפונתה ופורקה. קציני הקישור של המנהל האזרחי נמצאים בקשר שוטף עם הנהגת הכפר ופועלים שלא לפגוע במרקם החיים בו.צוות בבלי
התקפות רוסיות שיטתיות על ספינות תבואה אוקראיניות משתקות את נמלי הים השחור • למעלה מ-30 אזרחים נהרגו • המשבר מאיים על אספקת המזון למיליוני אנשים ברחבי העולם, במיוחד באפריקהבבלי
מטוס F-16 של חיל האוויר הטורקי התרסק במהלך טיסת אימונים במחוז יאלובה; הטייס הצליח לנטוש את המטוס בעזרת כיסא המפלט ושרד; נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירועהרשי גוטמן
בית משפט בפריז גזר עונשי מאסר על שני בני 19 שתועדו מבצעים הצדעה נאצית סמוך לבית כנסת בסרסל. המעשה בוצע מתחת ללוח הנצחה לזכר הרב שנדב חלימי הי"ד ושלושת ילדיו שנרצחו בפיגוע בטולוזדוד קליין
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