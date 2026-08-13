מבזק תמיכה בלתי מעורערת

העיירה האמריקאית שמייצרת מערכות נשק ותומכת בטראמפ

בקינגספורט שבטנסי, מפעל התחמושת ממשיך לייצר חומרי נפץ לטילי פטריוט • התושבים מגנים על מדיניותו הצבאית של הנשיא ורואים בה הכרח לאומי • "אם הוא יכול למנוע פצצה גרעינית, אני בעד"

בבלי • בבלי • ל' באב | 13.08.26 14:25