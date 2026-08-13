המחיר של הפוליטיקה: המשוריין של נתניהו עומד בפני דילמה של מיליונים
איש ההייטק אורן דוברונסקי שוריין במקום ה-11 בליכוד • האזרחות אמריקאית עלולה לעלות לו במיליוני דולרים | האם יוותר על החלום הפוליטי? (פוליטי מדיני)
איש ההייטק אורן דוברונסקי שוריין במקום ה-11 בליכוד • האזרחות אמריקאית עלולה לעלות לו במיליוני דולרים | האם יוותר על החלום הפוליטי? (פוליטי מדיני)
גראם סלאטרי מרויטרס מתאר את הטיסה המוזרה מאנקרה: "מההתחלה משהו לא התחבר" • העיתונאים לא ידעו שהנשיא לא טס איתם • רק לאחר שבועות התגלה המבצע החשאי המלאישראל גרוס
מקורות עזתיים מדווחים כי ג'מאל אבו כמיל, מפקד משטרת מחוז עזה בחמאס, חוסל בתקיפה ישראלית בשכונת שיח' עג'לין בדרום העיר עזה. לפי עדויות עזתיות, נורו לעבר רכבו 3 טילים מכטב"ם, לאחר שככל הנראה הצליח לצאת מהרכב ולהימלט מהטיל הראשון. זו התקיפה השנייה היום ברצועה והשלישית ביממה האחרונה.צוות בבלי
950 ימי מילואים ומאבקים על ירושלים • נכד מרן מודיע על התמודדות בפריימריז | "לחרדי שעובד ומשרת אין ייצוג" (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל תקף הבוקר (יום ה') מהאוויר מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של חמאס באזור חאן יונס. המחבל תכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה, והותקף לצורך הסרת האיום על הכוחות. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
תינוק פג במשקל 1.78 ק"ג נולד עם מום לבבי מורכב • צוות שיבא ביצע צנתור חדשני במקום ניתוח פתוח | הפתרון היצירתי שמנע טראומה קשה (בריאות)יאיר טל
סירת תיירים עם 115 נוסעים ואנשי צוות עלתה באש מול חופי פטהייה במחוז מוגלה שבטורקיה. עם התפשטות הלהבות קפצו הנוסעים לים כשהם לבושים בחגורות הצלה. כוחות משמר החופים הטורקי וסירות שהיו בקרבת מקום פעלו לחילוץ, וכל 115 האנשים שהיו על הסירה חולצו מהמים. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
השופט נעם סולברג ומפכ"ל המשטרה דני לוי דנו באיומים החדשים במרחב הדיגיטלי • במוקד: שימוש בבינה מלאכותית להשפעה על הבוחרים, איומי סייבר וניסיונות לחסום גישה לקלפיות • "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות יפגוש משטרה נחושה"דוד קליין
גברת מבוגרת מעדה במדרגות אולם כנסים ברחוב ירושלים בבני ברק ונחבלה בראשה • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני ופינו אותה לבית החולים שיבא במצב בינונימשה כץ
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