המחיר של הפוליטיקה: המשוריין של נתניהו עומד בפני דילמה של מיליונים

מבצע הסתרה חסוי

גראם סלאטרי מרויטרס מתאר את הטיסה המוזרה מאנקרה: "מההתחלה משהו לא התחבר" • העיתונאים לא ידעו שהנשיא לא טס איתם • רק לאחר שבועות התגלה המבצע החשאי המלא