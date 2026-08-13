מבזק מבצע הסתרה חסוי

דקה אחרי דקה: העיתונאי מגלה כיצד הוברח טראמפ ממטוס הנשיאות למשאית הקייטרינג

גראם סלאטרי מרויטרס מתאר את הטיסה המוזרה מאנקרה: "מההתחלה משהו לא התחבר" • העיתונאים לא ידעו שהנשיא לא טס איתם • רק לאחר שבועות התגלה המבצע החשאי המלא

ישראל גרוס • בבלי • ל' באב | 13.08.26 17:21