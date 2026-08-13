בבלי
מבזק המצע המלא של גולן

"זו התוכנית הקיצונית שלנו": גולן חושף את מצעו המלא

יו"ר הדמוקרטים מציג את מצעו בציניות: גיוס שוויוני, הפסקת תקציבים למפעל ההשתמטות • תחבורה בשבת וביטול חוקי הרפורמה | "85% מהציבור תומכים בעמדה הקיצונית" (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
"זו התוכנית הקיצונית שלנו": גולן חושף את מצעו המלא
צילום: צילום: מתוך הקמפיין
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19:30
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