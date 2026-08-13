"זו התוכנית הקיצונית שלנו": גולן חושף את מצעו המלא
יו"ר הדמוקרטים מציג את מצעו בציניות: גיוס שוויוני, הפסקת תקציבים למפעל ההשתמטות • תחבורה בשבת וביטול חוקי הרפורמה | "85% מהציבור תומכים בעמדה הקיצונית" (פוליטי מדיני)
יו"ר הדמוקרטים מציג את מצעו בציניות: גיוס שוויוני, הפסקת תקציבים למפעל ההשתמטות • תחבורה בשבת וביטול חוקי הרפורמה | "85% מהציבור תומכים בעמדה הקיצונית" (פוליטי מדיני)
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הצהיר כי כל האפשרויות מונחות על השולחן בנוגע לקובה, כולל פעולה צבאית. הגסת' הוסיף: "אין ספק שהם אינם יריב שקול עבורנו".צוות בבלי
עו"ד אלישיב רבין רץ במחוז דן וזוכה לתמיכה נרחבת • מוסדות כסא רחמים ופעילי ש"ס מתגייסים לטובתו | הברית שממשיכה בפריימריז (פוליטי מדיני)דוד קליין
הגאון רבי שמואל שילר, בנו של ראש הישיבה הגר"נ שילר, מונה לכהן כר"מ מהמניין. הוא ימסור את השיעור היומי בעיון לתלמידי שיעור ב' - שלראשונה פוצל ל-2 חלקים בשל הגידול במספר תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)מיקי ברון
סוריה הצטרפה לברית אזורית עם סעודיה, טורקיה ופקיסטן במטרה לנתק את דמשק מאיראן • המהלך מציב אתגרים ביטחוניים חדשים לצה"ל לאורך גבול רמת הגולן ומשנה את מפת הכוחות במזרח התיכוןבבלי
ראש חודש אלול - עשרות אלפי בחורי הישיבות שבים לספסל הלימודים. ב-18 בתים מחורזים, איצלה כץ בשיר הלל ללומדי התורה נזר הבריאה • "הנה הם באים, קבוצות של חברים, נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים" (מעייריב)איצלה כץ
היועצת המשפטית לממשלה דורשת לעצור את המינויים הבכירים ביחידה החדשה לחקירת שוטרים, בטענה שאין לקבוע עובדות מוגמרות בעיצומה של מערכת בחירותבבלי
אדריכל הסכמי אברהם פרסם הצהרה מפורטת שש שנים לאחר החתימה ההיסטורית • קורא למנהיגים להשתחרר מתפיסות ישנות ולנצל את נקודת המפנה הנוכחיתבבלי
מפלגת 'האחדות' פרסמה סרטון בסגנון פרסומת לתרופות, המתקיף את מפלגת 'ביחד' ואת הליכוד • הסרטון מציע 'פתרון' למצביעי בנט ולמאוכזבי הליכוד • המפלגה החדשה נאבקת בסקריםבבלי
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