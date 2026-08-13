הסכם אזורי חדש בסוריה: השלכות ביטחוניות על ישראל ורמת הגולן
סוריה הצטרפה לברית אזורית עם סעודיה, טורקיה ופקיסטן במטרה לנתק את דמשק מאיראן • המהלך מציב אתגרים ביטחוניים חדשים לצה"ל לאורך גבול רמת הגולן ומשנה את מפת הכוחות במזרח התיכון
סוריה הצטרפה לברית אזורית עם סעודיה, טורקיה ופקיסטן במטרה לנתק את דמשק מאיראן • המהלך מציב אתגרים ביטחוניים חדשים לצה"ל לאורך גבול רמת הגולן ומשנה את מפת הכוחות במזרח התיכון
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הצהיר כי כל האפשרויות מונחות על השולחן בנוגע לקובה, כולל פעולה צבאית. הגסת' הוסיף: "אין ספק שהם אינם יריב שקול עבורנו".צוות בבלי
עו"ד אלישיב רבין רץ במחוז דן וזוכה לתמיכה נרחבת • מוסדות כסא רחמים ופעילי ש"ס מתגייסים לטובתו | הברית שממשיכה בפריימריז (פוליטי מדיני)דוד קליין
הגאון רבי שמואל שילר, בנו של ראש הישיבה הגר"נ שילר, מונה לכהן כר"מ מהמניין. הוא ימסור את השיעור היומי בעיון לתלמידי שיעור ב' - שלראשונה פוצל ל-2 חלקים בשל הגידול במספר תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)מיקי ברון
ראש חודש אלול - עשרות אלפי בחורי הישיבות שבים לספסל הלימודים. ב-18 בתים מחורזים, איצלה כץ בשיר הלל ללומדי התורה נזר הבריאה • "הנה הם באים, קבוצות של חברים, נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים" (מעייריב)איצלה כץ
היועצת המשפטית לממשלה דורשת לעצור את המינויים הבכירים ביחידה החדשה לחקירת שוטרים, בטענה שאין לקבוע עובדות מוגמרות בעיצומה של מערכת בחירותבבלי
אדריכל הסכמי אברהם פרסם הצהרה מפורטת שש שנים לאחר החתימה ההיסטורית • קורא למנהיגים להשתחרר מתפיסות ישנות ולנצל את נקודת המפנה הנוכחיתבבלי
מפלגת 'האחדות' פרסמה סרטון בסגנון פרסומת לתרופות, המתקיף את מפלגת 'ביחד' ואת הליכוד • הסרטון מציע 'פתרון' למצביעי בנט ולמאוכזבי הליכוד • המפלגה החדשה נאבקת בסקריםבבלי
תיעוד ממצלמת קסדה של שוטר משטרה בירושלים מתעד מרדף אחר רוכב קטנוע שנהג ללא רישיון והחליק בעיקול. השוטר פרק מאופנועו ורדף אחריו ברגל ברחובות בית חנינה עד שהשיג אותו. החשוד, בן 20 מהשטחים, נתפס בפעם השלישית כשהוא נוהג ללא רישיוןבבלי
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