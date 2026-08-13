הסכם אזורי חדש בסוריה: השלכות ביטחוניות על ישראל ורמת הגולן

בבלי

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הצהיר כי כל האפשרויות מונחות על השולחן בנוגע לקובה, כולל פעולה צבאית. הגסת' הוסיף: "אין ספק שהם אינם יריב שקול עבורנו".