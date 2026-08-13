בבלי
מבזק פרסום ראשון

פרסום ראשון: ש"ס וכסא רחמים מכניסים נציג לפריימריז בליכוד

עו"ד אלישיב רבין רץ במחוז דן וזוכה לתמיכה נרחבת • מוסדות כסא רחמים ופעילי ש"ס מתגייסים לטובתו | הברית שממשיכה בפריימריז (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
הרב צמח מאזוז, אלישיב רבין
הרב צמח מאזוז, אלישיב רבין | צילום: צילום: נועם אליהו, רשתות חברתיות
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

19:51
בבלי

שר ההגנה האמריקאי: כל האפשרויות על השולחן נגד קובה

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הצהיר כי כל האפשרויות מונחות על השולחן בנוגע לקובה, כולל פעולה צבאית. הגסת' הוסיף: "אין ספק שהם אינם יריב שקול עבורנו".

צוות בבלי
19:27
ר"מ חדש לשיעור ב'

מינוי דרמטי בישיבת אור שמואל: "הממשיך" ימסור שיעור יומי

הגאון רבי שמואל שילר, בנו של ראש הישיבה הגר"נ שילר, מונה לכהן כר"מ מהמניין. הוא ימסור את השיעור היומי בעיון לתלמידי שיעור ב' - שלראשונה פוצל ל-2 חלקים בשל הגידול במספר תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)

מיקי ברון
18:51
שינוי במפת הכוחות האזורית

הסכם אזורי חדש בסוריה: השלכות ביטחוניות על ישראל ורמת הגולן

סוריה הצטרפה לברית אזורית עם סעודיה, טורקיה ופקיסטן במטרה לנתק את דמשק מאיראן • המהלך מציב אתגרים ביטחוניים חדשים לצה"ל לאורך גבול רמת הגולן ומשנה את מפת הכוחות במזרח התיכון

בבלי
18:44
חדשות עם קנייטש

הנה הם באים, גדודים גדודים של לוחמים מזהירים | מעייריב

ראש חודש אלול - עשרות אלפי בחורי הישיבות שבים לספסל הלימודים. ב-18 בתים מחורזים, איצלה כץ בשיר הלל ללומדי התורה נזר הבריאה • "הנה הם באים, קבוצות של חברים, נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים" (מעייריב)

איצלה כץ
18:42
בעתירות נגד תיקון פקודת המשטרה

היועמ"שית פונה לבג"ץ: למנוע מינויים במח"ש בתקופת הבחירות

היועצת המשפטית לממשלה דורשת לעצור את המינויים הבכירים ביחידה החדשה לחקירת שוטרים, בטענה שאין לקבוע עובדות מוגמרות בעיצומה של מערכת בחירות

בבלי
18:41
רמזים לפריצת דרך נוספת

קושנר: הפתענו את העולם בהסכמי אברהם, נוכל לעשות זאת שנית

אדריכל הסכמי אברהם פרסם הצהרה מפורטת שש שנים לאחר החתימה ההיסטורית • קורא למנהיגים להשתחרר מתפיסות ישנות ולנצל את נקודת המפנה הנוכחית

בבלי
18:41
קמפיין פרסומי

ארדן משיק סרטון קמפיין הומוריסטי נגד בנט והליכוד

מפלגת 'האחדות' פרסמה סרטון בסגנון פרסומת לתרופות, המתקיף את מפלגת 'ביחד' ואת הליכוד • הסרטון מציע 'פתרון' למצביעי בנט ולמאוכזבי הליכוד • המפלגה החדשה נאבקת בסקרים

בבלי
18:39
אכיפת תנועה בירושלים

שוטר במרדף רגלי אחר נהג פלסטיני ללא רישיון בבית חנינה

תיעוד ממצלמת קסדה של שוטר משטרה בירושלים מתעד מרדף אחר רוכב קטנוע שנהג ללא רישיון והחליק בעיקול. השוטר פרק מאופנועו ורדף אחריו ברגל ברחובות בית חנינה עד שהשיג אותו. החשוד, בן 20 מהשטחים, נתפס בפעם השלישית כשהוא נוהג ללא רישיון

בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר