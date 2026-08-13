משבר נפשי קשה בקרב חיילי נושאת המטוסים האמריקנית: 250 ימים רצופים בים
כ-5,000 חיילים על USS לינקולן במצוקה נפשית חמורה • תנאי מחיה קשים ומחסור במוצרי היגיינה • בני משפחות דורשים תשובות מהפנטגון
כ-5,000 חיילים על USS לינקולן במצוקה נפשית חמורה • תנאי מחיה קשים ומחסור במוצרי היגיינה • בני משפחות דורשים תשובות מהפנטגון
הח"כ שהזמין לשמחה רק ח"כים חרדים | ראש הישיבה בחוף הים | מגש הפירות מדרעי לראשון לציון | טופז לוק וישראל כהן מסתודדים עם יעקב ברדוגו | מאחורי הקלעים באירוע של האיחוד לבני הישיבות | שמוליק סוכות מתחדש | פיני איינהורן מדבר על המחלה | מוטי כהן בשירי רגש בברית לבנו | האדמו"ר ששר עם בנצי שטיין | הח"כ שניצל בתאונה | איפה ראינו את ליצמן? • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבועזיידל'ע
פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד שלושה חשודים בניסיון רצח באמצעות מטען חבלה • המטען נפל מהרכב והתפוצץ ברחוב, גרם נזקים לרכבים ולבתים וכמה תושבים נפגעו באוזניהם • המשטרה: "פוטנציאל קטלני העלול לסכן חפים מפשע"בבלי
כשבוע לאחר שנותק הקשר עם מלי וליאל יהלומי בבירת אוסטריה, גוברת ההערכה שהשתיים אינן עוד במדינה • החקירה הועברה ליחידת ההונאה בלהב 433 ובית המשפט הטיל צו איסור פרסום • המשפחה: "אין בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני"בבלי
צה"ל והשב"כ חיסלו הבוקר (יום ה') במרחב עיר עזה את המחבל ג'מאל מחמוד אבו כמיל, מפקד בחמאס שפשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. המחבל קידם לאורך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וחוסל מהאוויר להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הצהיר כי כל האפשרויות מונחות על השולחן בנוגע לקובה, כולל פעולה צבאית. הגסת' הוסיף: "אין ספק שהם אינם יריב שקול עבורנו".צוות בבלי
עו"ד אלישיב רבין רץ במחוז דן וזוכה לתמיכה נרחבת • מוסדות כסא רחמים ופעילי ש"ס מתגייסים לטובתו | הברית שממשיכה בפריימריז (פוליטי מדיני)דוד קליין
הגאון רבי שמואל שילר, בנו של ראש הישיבה הגר"נ שילר, מונה לכהן כר"מ מהמניין. הוא ימסור את השיעור היומי בעיון לתלמידי שיעור ב' - שלראשונה פוצל ל-2 חלקים בשל הגידול במספר תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)מיקי ברון
סוריה הצטרפה לברית אזורית עם סעודיה, טורקיה ופקיסטן במטרה לנתק את דמשק מאיראן • המהלך מציב אתגרים ביטחוניים חדשים לצה"ל לאורך גבול רמת הגולן ומשנה את מפת הכוחות במזרח התיכוןבבלי
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