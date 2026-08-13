הסיבה הנסתרת: מדוע סעודיה מנעה את הצטרפות מצרים לברית ההגנה
מקורות בכירים בריאד חושפים: למרות השקעה של מיליארדי דולרים במצרים, הממלכה חסמה את קהיר מלהצטרף לברית מכה עם טורקיה ופקיסטן • התסכול: "תמיד לוקחים ולא מחזירים"
מקורות בכירים בריאד חושפים: למרות השקעה של מיליארדי דולרים במצרים, הממלכה חסמה את קהיר מלהצטרף לברית מכה עם טורקיה ופקיסטן • התסכול: "תמיד לוקחים ולא מחזירים"
הח"כ אבי מעוז משיק קמפיין בחירות ממוקד בתיקון מערכת המשפט • במפלגה מציבים דרישות: העברת פסקת ההתגברות עוד לפני ההשבעה, צמצום סמכויות היועץ המשפטי לממשלה ושינוי הרכב ועדת המינויים לשופטיםבבלי
השופט שטיין קבע: "מושחת" אינה דעה אלא קביעה עובדתית פוגענית • בית המשפט המחוזי ביטל את החיוב, אך העליון החזיר אותו במלואו • פסק דין מנחה בעניין גבולות השיח הציבוריבבלי
הח"כ שהזמין לשמחה רק ח"כים חרדים | ראש הישיבה בחוף הים | מגש הפירות מדרעי לראשון לציון | טופז לוק וישראל כהן מסתודדים עם יעקב ברדוגו | מאחורי הקלעים באירוע של האיחוד לבני הישיבות | שמוליק סוכות מתחדש | פיני איינהורן מדבר על המחלה | מוטי כהן בשירי רגש בברית לבנו | האדמו"ר ששר עם בנצי שטיין | הח"כ שניצל בתאונה | איפה ראינו את ליצמן? • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבועזיידל'ע
פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד שלושה חשודים בניסיון רצח באמצעות מטען חבלה • המטען נפל מהרכב והתפוצץ ברחוב, גרם נזקים לרכבים ולבתים וכמה תושבים נפגעו באוזניהם • המשטרה: "פוטנציאל קטלני העלול לסכן חפים מפשע"בבלי
כשבוע לאחר שנותק הקשר עם מלי וליאל יהלומי בבירת אוסטריה, גוברת ההערכה שהשתיים אינן עוד במדינה • החקירה הועברה ליחידת ההונאה בלהב 433 ובית המשפט הטיל צו איסור פרסום • המשפחה: "אין בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני"בבלי
צה"ל והשב"כ חיסלו הבוקר (יום ה') במרחב עיר עזה את המחבל ג'מאל מחמוד אבו כמיל, מפקד בחמאס שפשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. המחבל קידם לאורך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וחוסל מהאוויר להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
כ-5,000 חיילים על USS לינקולן במצוקה נפשית חמורה • תנאי מחיה קשים ומחסור במוצרי היגיינה • בני משפחות דורשים תשובות מהפנטגוןמישאל לוי
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הצהיר כי כל האפשרויות מונחות על השולחן בנוגע לקובה, כולל פעולה צבאית. הגסת' הוסיף: "אין ספק שהם אינם יריב שקול עבורנו".צוות בבלי
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