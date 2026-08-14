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מבזק מגוש דן - לחברון

דרמה בעיר הפלסטינית: צעירה חולצה לאחר שנחטפה על ידי בני משפחתה

צעירה בת 20 נלקחה ממסגרת מגורים בגוש דן • פעילות משולבת של משטרה וצה"ל אתרה את הרכב בחברון והובילה לחילוצה • בני המשפחה נעצרו לחקירה

משה כץ בבלי
דרמה בעיר הפלסטינית: צעירה חולצה לאחר שנחטפה על ידי בני משפחתה
צילום: צילום: דוברות המשטרה
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