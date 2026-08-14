שר הביטחון בהחלטה חריגה: האכיפה האזרחית ביו"ש לא תוטל על הצבא

בבלי

מקורות אוסינט מדווחים כי מטוס צבאי ישראלי, ככל הנראה של משלחת "ברית רעים" שיצאה לקולומביה, נאלץ לעבור מעל מרוקו במקום מעל ספרד - בשל סירוב ספרדי לאפשר לו מעבר במרחב האווירי שלה. המשלחת בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ המריאה אמש לקולומביה.