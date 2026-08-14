בבלי
מבזק הפרדת תפקידים

שר הביטחון בהחלטה חריגה: האכיפה האזרחית ביו"ש לא תוטל על הצבא

שר הביטחון הורה על הכנת תוכנית להעברת סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון למשטרת ישראל • צה"ל יתמקד במלחמה בטרור • צעד משמעותי לקראת הקמת 104 יישובים חדשים

ישראל לוי בבלי
שר הביטחון כ"ץ
שר הביטחון כ"ץ | צילום: צילומסך
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מבזקים נוספים

12:49
בבלי

ספרד סירבה לאפשר מעבר למטוס צבאי ישראלי במרחב האווירי שלה

מקורות אוסינט מדווחים כי מטוס צבאי ישראלי, ככל הנראה של משלחת "ברית רעים" שיצאה לקולומביה, נאלץ לעבור מעל מרוקו במקום מעל ספרד - בשל סירוב ספרדי לאפשר לו מעבר במרחב האווירי שלה. המשלחת בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ המריאה אמש לקולומביה.

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קריאה דחופה לציבור

בחור חסידי בן 24 נעדר מאז יום שני • המשטרה קוראת לסייע באיתורו

כתריאל נחמן קינן יצא ביום שני מטבריה לצפת ומאז נעלמו עקבותיו • נראה לאחרונה באזור חוף גיא • משטרת ישראל פונה לציבור: כל מידע יכול לסייע

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טראמפ שאל את נתניהו על מצבו בסקרים – התשובה הייתה מביכה

בפגישה בבית הלבן נשאל ראש הממשלה על מעמדו בסקרים הישראליים • יועץ נאלץ להשיב במקומו • הנשיא האמריקני נמנע עד כה מתמיכה פומבית בנתניהו

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החזיק שבעה חטופים ישראלים בשבי: צה"ל חיסל מפקד חמאס

מחמד משתהא, מפקד פלוגה בכיר בחמאס, חוסל בתקיפה מדויקת • השתתף בפשיטה ב-ז' באוקטובר והחזיק בשבי שבעה ישראלים

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10:09
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צה"ל מאשר: חוסל מפקד פלוגה בחמאס שהחזיק בשבעה חטופים

צה"ל אישר את חיסולו של מחמד משתהא, מפקד פלוגה בגדוד שאטי בחמאס, שהותקף בצפון רצועת עזה ב-30 ביולי 2024. המחבל השתתף בטבח ה-7 באוקטובר ובמהלך המלחמה החזיק בשבי שבעה חטופים: צחי עידן ז"ל, רב"ט נועה מרציאנו ז"ל, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. בתקופה האחרונה ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסל להסרת האיום.

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08:12
הכחשה רשמית מפיקוד הצי

הצי האמריקני מכחיש את השמועות והדיווחים: "אף מלח לא מת"

פיקוד הצי מכחיש בתוקף דיווחים על מותם של שבעה מלחים על נושאת המטוסים לינקולן • שיעור גיוס מחודש גבוה במיוחד של 84.4% מעיד על שביעות רצון בקרב אנשי הצוות

אליהו לוי
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