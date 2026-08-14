מנהיג מפלגת הרפורמה הבריטית זכה בבחירות - ניצח את "פח האשפה"
נייג'ל פראג' קיבל 22,239 קולות במחוז קלקטון • הבחירות נערכו לאחר שהתפטר מהפרלמנט על רקע חקירות בחשד לקבלת תרומות בלתי חוקיות • המפלגות המרכזיות החרימו את ההתמודדות
נייג'ל פראג' קיבל 22,239 קולות במחוז קלקטון • הבחירות נערכו לאחר שהתפטר מהפרלמנט על רקע חקירות בחשד לקבלת תרומות בלתי חוקיות • המפלגות המרכזיות החרימו את ההתמודדות
מקורות אוסינט מדווחים כי מטוס צבאי ישראלי, ככל הנראה של משלחת "ברית רעים" שיצאה לקולומביה, נאלץ לעבור מעל מרוקו במקום מעל ספרד - בשל סירוב ספרדי לאפשר לו מעבר במרחב האווירי שלה. המשלחת בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ המריאה אמש לקולומביה.צוות בבלי
כתריאל נחמן קינן יצא ביום שני מטבריה לצפת ומאז נעלמו עקבותיו • נראה לאחרונה באזור חוף גיא • משטרת ישראל פונה לציבור: כל מידע יכול לסייעמשה כץ
בפגישה בבית הלבן נשאל ראש הממשלה על מעמדו בסקרים הישראליים • יועץ נאלץ להשיב במקומו • הנשיא האמריקני נמנע עד כה מתמיכה פומבית בנתניהוישראל גרוס
פעילות משטרתית במסגרת מבצע "רשת ברזל" הובילה לתפיסת רובה תקיפה ותחמושת שהוסתרו במקום משחקי ילדים • תושב המקום בשנות ה-30 נעצרמשה כץ
מחמד משתהא, מפקד פלוגה בכיר בחמאס, חוסל בתקיפה מדויקת • השתתף בפשיטה ב-ז' באוקטובר והחזיק בשבי שבעה ישראליםאליהו לוי
שר הביטחון הורה על הכנת תוכנית להעברת סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון למשטרת ישראל • צה"ל יתמקד במלחמה בטרור • צעד משמעותי לקראת הקמת 104 יישובים חדשיםישראל לוי
צה"ל אישר את חיסולו של מחמד משתהא, מפקד פלוגה בגדוד שאטי בחמאס, שהותקף בצפון רצועת עזה ב-30 ביולי 2024. המחבל השתתף בטבח ה-7 באוקטובר ובמהלך המלחמה החזיק בשבי שבעה חטופים: צחי עידן ז"ל, רב"ט נועה מרציאנו ז"ל, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. בתקופה האחרונה ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסל להסרת האיום.צוות בבלי
פיקוד הצי מכחיש בתוקף דיווחים על מותם של שבעה מלחים על נושאת המטוסים לינקולן • שיעור גיוס מחודש גבוה במיוחד של 84.4% מעיד על שביעות רצון בקרב אנשי הצוותאליהו לוי
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