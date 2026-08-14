בבלי
מבזק לאחר יותר מעשור בפוליטיקה

בדרך לאיזנקוט? ח"כ אלעזר שטרן מתפטר מהכנסת ועוזב את 'יש עתיד'

אלוף במיל' אלעזר שטרן הודיע על סיום דרכו בסיעת 'יש עתיד' ועל התפטרותו מהכנסת • לפיד: "היה שותף להישגים רבים" • במערכת הפוליטית משערים כי יצטרף למפלגת איזנקוט

דוד קליין בבלי
בדרך לאיזנקוט? ח"כ אלעזר שטרן מתפטר מהכנסת ועוזב את 'יש עתיד'
צילום: צילום: יונתן סינדל, אבשלום ששוני / פלאש 90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

16:28
תאונה קשה בבני ברק

בעת הכנת חלות לשבת קודש: נערה בת 14 נפצעה קשה מהמיקסר

בעת לישת בצק לחלות שבת נכנסה ידה של הנערה למיקסר ואצבעותיה נקטעו • חובשי איחוד הצלה הגיעו לביתה ברחוב גינות דוד בבני ברק, עצרו את הדימום ופינו אותה לבית החולים שיבא

בבלי
16:24
מצור כלכלי על החינוך

גזירה חדשה: היועמ"שית מתנה את התקצוב בלימודי חול מלאים

בהרב-מיארה מציגה לבג"ץ אולטימטום לרשתות החרדיות • ביטול שיטת המנעד והקלות הקיץ, דרישה ל-100% תוכנית יסוד | שר החינוך קיבל ייצוג נפרד בעקבות עימות חריף (חדשות חרדים)

דוד קליין
16:00
לקראת שנת הלימודים תשפ"ז

כתגובה לרדיפה: החינוך העצמאי משיק את תוכנית "ייקור לומדי התורה"

הגאון הרב אליעזר סורוצקין הודיע על נושא שנתי חדש לכלל מוסדות הרשת • תוכנית מפורטת תחולק בפתיחת השנה

חיים כהן
15:25
תנאים לקואליציה עתידית

הבית ריק ממצביעים: המפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה וכבר פוסלת את כולם

יועז הנדל מציב תנאים קשים לשיתוף פעולה פוליטי: רק ממשלה ציונית ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • טוען: "מי שלא משרת, המדינה לא יכולה לממן אותו"

דוד קליין
15:09
אירוע חירום בירושלים

פונה במצב קשה לאחר החייאה: ילד בן שמונה התמוטט בביתו בפסגת זאב

ילד כבן שמונה איבד הכרה באופן פתאומי בביתו ברחוב נתיב המזלות בפסגת זאב • צוותי החירום ביצעו החייאה מתקדמת והחזירו את דופק ליבו • פונה במצב קשה לשערי צדק • הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו

משה כץ
14:50
מלי וליאל יהלומי

פרטים חדשים בפרשת היעלמות בווינה: מצלמות תיעדו את האם והבת לבדן

תיעוד ממצלמות אבטחה מראה את השתיים עוזבות את הדירה ללא ליווי • האיתור האחרון של הטלפונים: בשבת בבוקר באזור התחנה המרכזית • המשטרה המקומית: "לא נמצא כל רמז לאירוע טרור או פשע"

אריה לוי
14:38
לקראת הפריימריז בליכוד

ח"כ מלקו פורשת: הקהילה האתיופית בליכוד נותרת ללא ייצוג

צגה מלקו הודיעה על פרישתה מהמרוץ • מצטרפת לרביבו ופסל שפרשו אף הם • נתניהו מודאג מגל הפרישות והסיכון הפוליטי

דוד קליין
14:18
לקראת הבחירות

פרסום ראשון: נציגי ש"ס מקומיים עוברים למפלגה חרדית חדשה

נציגים מסיעה מקומית של ש"ס יצאו בהצהרה דרמטית בשבוע הבא • בהנהגת התנועה לא יקבלו משחק כפול | "יפעלו להדיח אותם בהקדם" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר