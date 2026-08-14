מבזק מלי וליאל יהלומי

פרטים חדשים בפרשת היעלמות בווינה: מצלמות תיעדו את האם והבת לבדן

תיעוד ממצלמות אבטחה מראה את השתיים עוזבות את הדירה ללא ליווי • האיתור האחרון של הטלפונים: בשבת בבוקר באזור התחנה המרכזית • המשטרה המקומית: "לא נמצא כל רמז לאירוע טרור או פשע"

אריה לוי • בבלי • א' באלול | 14.08.26 14:50