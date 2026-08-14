מבזק תנאים לקואליציה עתידית

הבית ריק ממצביעים: המפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה וכבר פוסלת את כולם

יועז הנדל מציב תנאים קשים לשיתוף פעולה פוליטי: רק ממשלה ציונית ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • טוען: "מי שלא משרת, המדינה לא יכולה לממן אותו"

דוד קליין • בבלי • א' באלול | 14.08.26 15:25