גזירה חדשה: היועמ"שית מתנה את התקצוב בלימודי חול מלאים
בהרב-מיארה מציגה לבג"ץ אולטימטום לרשתות החרדיות • ביטול שיטת המנעד והקלות הקיץ, דרישה ל-100% תוכנית יסוד | שר החינוך קיבל ייצוג נפרד בעקבות עימות חריף (חדשות חרדים)
בהרב-מיארה מציגה לבג"ץ אולטימטום לרשתות החרדיות • ביטול שיטת המנעד והקלות הקיץ, דרישה ל-100% תוכנית יסוד | שר החינוך קיבל ייצוג נפרד בעקבות עימות חריף (חדשות חרדים)
בעת לישת בצק לחלות שבת נכנסה ידה של הנערה למיקסר ואצבעותיה נקטעו • חובשי איחוד הצלה הגיעו לביתה ברחוב גינות דוד בבני ברק, עצרו את הדימום ופינו אותה לבית החולים שיבאבבלי
הגאון הרב אליעזר סורוצקין הודיע על נושא שנתי חדש לכלל מוסדות הרשת • תוכנית מפורטת תחולק בפתיחת השנהחיים כהן
יועז הנדל מציב תנאים קשים לשיתוף פעולה פוליטי: רק ממשלה ציונית ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • טוען: "מי שלא משרת, המדינה לא יכולה לממן אותו"דוד קליין
ילד כבן שמונה איבד הכרה באופן פתאומי בביתו ברחוב נתיב המזלות בפסגת זאב • צוותי החירום ביצעו החייאה מתקדמת והחזירו את דופק ליבו • פונה במצב קשה לשערי צדק • הציבור מתבקש להתפלל לרפואתומשה כץ
תיעוד ממצלמות אבטחה מראה את השתיים עוזבות את הדירה ללא ליווי • האיתור האחרון של הטלפונים: בשבת בבוקר באזור התחנה המרכזית • המשטרה המקומית: "לא נמצא כל רמז לאירוע טרור או פשע"אריה לוי
צגה מלקו הודיעה על פרישתה מהמרוץ • מצטרפת לרביבו ופסל שפרשו אף הם • נתניהו מודאג מגל הפרישות והסיכון הפוליטידוד קליין
נציגים מסיעה מקומית של ש"ס יצאו בהצהרה דרמטית בשבוע הבא • בהנהגת התנועה לא יקבלו משחק כפול | "יפעלו להדיח אותם בהקדם" (פוליטי מדיני)דוד קליין
שגריר ארה"ב בלבנון נשאל מתי ייפסקו התקיפות הישראליות בלבנון. השגריר השיב: "תגידו לחזבאללה שאם הוא ימסור את נשקו, הכול ייפסק."צוות בבלי
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