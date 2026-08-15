מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה בשלום ושוחררו לדרכן

בבלי

במהלך פעילות כוחות חטיבת גבעתי בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, טנק עלה על מטען של חמאס. בחסדי השם לא היו נפגעים לכוחותינו. באירוע נוסף, כוחות חטיבת הצנחנים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צה"ל והתקרבו באופן שהיווה איום. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותם. צה"ל רואה בחומרה את ההפרות של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.