לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה בשבת בעקבות אירוע בטחוני חמור
בעקבות פגיעה קשה בלוחמי צה"ל מרחפן של חיזבאללה, פורסמה הודעה באנגלית במהלך השבת • ההערכה: הצעד נועד להבטיח הבנה אמריקנית לתגובה הישראלית
בעקבות פגיעה קשה בלוחמי צה"ל מרחפן של חיזבאללה, פורסמה הודעה באנגלית במהלך השבת • ההערכה: הצעד נועד להבטיח הבנה אמריקנית לתגובה הישראלית
טהראן מפרסמת כי שלושת הטייסים ששרדו את התרסקות מטוסי הקרב במרץ נמצאים בחיים בדוחא | איראן מאשימה את קטאר במניעת קשר עם השבויים | הפרשה מחריפה את המתיחות בין המדינות ומדגישה את מעמדה הדו־משמעי של קטארבבלי
לאחר שבוע של חיפושים נמרצים ברחבי העולם, אותרו האם ובתה בבואנוס איירס • מהחקירה עולה כי תכננו את היעלמותן מראש מסיבות אישיות • המשטרה: "עזבו מרצונן ואין חשד לעבירה פלילית"בבלי
כ-40 פעילי חיזבאללה וקצינים ממשמרות המהפכה נמצאים במצור ברכס עלי א-טאהר. כוחות צה"ל שולטים במשטח, מנתקים אספקת מים וחוסמים ניסיונות חילוץ. המצב יוצר לחץ כבד על טהרןבבלי
במהלך פעילות כוחות חטיבת גבעתי בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, טנק עלה על מטען של חמאס. בחסדי השם לא היו נפגעים לכוחותינו. באירוע נוסף, כוחות חטיבת הצנחנים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צה"ל והתקרבו באופן שהיווה איום. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותם. צה"ל רואה בחומרה את ההפרות של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
צה"ל חיסל אתמול (ה') בתקיפה אווירית בדרום רצועת עזה את המחבל חדיפה חאלד סלימאן כוארע, מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. כוארע לקח חלק במהלך המלחמה באימון מחבלים, העברת אמצעי לחימה ברחבי דרום הרצועה, וקידום ניסיונות שיקום של חמאס. בתקופה האחרונה המשיך לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
בעת לישת בצק לחלות שבת נכנסה ידה של הנערה למיקסר ואצבעותיה נקטעו • חובשי איחוד הצלה הגיעו לביתה ברחוב גינות דוד בבני ברק, עצרו את הדימום ופינו אותה לבית החולים שיבאבבלי
בהרב-מיארה מציגה לבג"ץ אולטימטום לרשתות החרדיות • ביטול שיטת המנעד והקלות הקיץ, דרישה ל-100% תוכנית יסוד | שר החינוך קיבל ייצוג נפרד בעקבות עימות חריף (חדשות חרדים)דוד קליין
הגאון הרב אליעזר סורוצקין הודיע על נושא שנתי חדש לכלל מוסדות הרשת • תוכנית מפורטת תחולק בפתיחת השנהחיים כהן
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ