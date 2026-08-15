בבלי
מבזק פרשת יהלומי

פרטים חדשים בחקירת יהלומי: התכתבויות, מחיקת אפליקציות ושימוש בבינה מלאכותית

החקירה מגלה: הבת הסכימה מרצונה להצטרף לאם • השתיים מחקו אפליקציות ותכננו את המסלול באמצעות ג'ימיני • פרטי החקירה שמותר לפרסם

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האלפים האוסטרים
האלפים האוסטרים | צילום: ישראל גראדווהל
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