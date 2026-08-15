פרטים חדשים בחקירת יהלומי: התכתבויות, מחיקת אפליקציות ושימוש בבינה מלאכותית
החקירה מגלה: הבת הסכימה מרצונה להצטרף לאם • השתיים מחקו אפליקציות ותכננו את המסלול באמצעות ג'ימיני • פרטי החקירה שמותר לפרסם
החקירה מגלה: הבת הסכימה מרצונה להצטרף לאם • השתיים מחקו אפליקציות ותכננו את המסלול באמצעות ג'ימיני • פרטי החקירה שמותר לפרסם
כתב אישום הוגש נגד שני בחורים בני 18 מרחובות בעקבות הצתת מסעדה בגבעתיים • אחד מהם פנה לבוט בשאלות על עונשי מאסר על שריפת חנות כשבועיים לפני המעשה • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכיםבבלי
כלי עתיק שהתגלה בקבר בצפון-מערב סין הכיל כמעט ארבעה ליטרים של נוזל שהשתמר במשך אלפיים שנה | ניתוח מעבדתי חשף שרידי דגנים ושמרים, והחוקרים מעריכים שמדובר במשקה אלכוהולי קדום המבוסס על תסיסת דגניםבבלי
הנשיא האמריקאי הצהיר כי ישקול להכריז על נתיב השיט הבינלאומי כטריטוריה של ארה"ב • מדובר במהלך שעלול להתנגש עם החוק החוקתי האמריקאי והמשפט הבינלאומי • איראן: "המצר ייפתח או ייסגר רק תחת סמכותנו"בבלי
בעקבות פגיעה קשה בלוחמי צה"ל מרחפן של חיזבאללה, פורסמה הודעה באנגלית במהלך השבת • ההערכה: הצעד נועד להבטיח הבנה אמריקנית לתגובה הישראליתבבלי
טהראן מפרסמת כי שלושת הטייסים ששרדו את התרסקות מטוסי הקרב במרץ נמצאים בחיים בדוחא | איראן מאשימה את קטאר במניעת קשר עם השבויים | הפרשה מחריפה את המתיחות בין המדינות ומדגישה את מעמדה הדו־משמעי של קטארבבלי
לאחר שבוע של חיפושים נמרצים ברחבי העולם, אותרו האם ובתה בבואנוס איירס • מהחקירה עולה כי תכננו את היעלמותן מראש מסיבות אישיות • המשטרה: "עזבו מרצונן ואין חשד לעבירה פלילית"בבלי
כ-40 פעילי חיזבאללה וקצינים ממשמרות המהפכה נמצאים במצור ברכס עלי א-טאהר. כוחות צה"ל שולטים במשטח, מנתקים אספקת מים וחוסמים ניסיונות חילוץ. המצב יוצר לחץ כבד על טהרןבבלי
במהלך פעילות כוחות חטיבת גבעתי בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, טנק עלה על מטען של חמאס. בחסדי השם לא היו נפגעים לכוחותינו. באירוע נוסף, כוחות חטיבת הצנחנים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צה"ל והתקרבו באופן שהיווה איום. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותם. צה"ל רואה בחומרה את ההפרות של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
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