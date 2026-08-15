משלחת פיקוד העורף פועלת באתרי ההרס בקולומביה | גלריה
חיילי פיקוד העורף הגיעו למדינה שחידשה זה עתה יחסים עם ישראל ופועלים במוקדי הרס מרכזיים לחילוץ לכודים ולסיוע הנדסי | המשלחת פועלת בשיתוף הרשויות המקומיות ומסייעת בבניית מערכת לניהול המשבר
חיילי פיקוד העורף הגיעו למדינה שחידשה זה עתה יחסים עם ישראל ופועלים במוקדי הרס מרכזיים לחילוץ לכודים ולסיוע הנדסי | המשלחת פועלת בשיתוף הרשויות המקומיות ומסייעת בבניית מערכת לניהול המשבר
דיווח ב'וושינגטון פוסט': סעודיה, איחוד האמירויות ושכנותיהן מתוסכלות מהתנהלות טראמפ במלחמה מול איראן ובוחנות צמצום הנוכחות הצבאית האמריקנית בשטחןבבלי
כתב אישום הוגש נגד שני בחורים בני 18 מרחובות בעקבות הצתת מסעדה בגבעתיים • אחד מהם פנה לבוט בשאלות על עונשי מאסר על שריפת חנות כשבועיים לפני המעשה • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכיםבבלי
החקירה מגלה: הבת הסכימה מרצונה להצטרף לאם • השתיים מחקו אפליקציות ותכננו את המסלול באמצעות ג'ימיני • פרטי החקירה שמותר לפרסםבבלי
כלי עתיק שהתגלה בקבר בצפון-מערב סין הכיל כמעט ארבעה ליטרים של נוזל שהשתמר במשך אלפיים שנה | ניתוח מעבדתי חשף שרידי דגנים ושמרים, והחוקרים מעריכים שמדובר במשקה אלכוהולי קדום המבוסס על תסיסת דגניםבבלי
הנשיא האמריקאי הצהיר כי ישקול להכריז על נתיב השיט הבינלאומי כטריטוריה של ארה"ב • מדובר במהלך שעלול להתנגש עם החוק החוקתי האמריקאי והמשפט הבינלאומי • איראן: "המצר ייפתח או ייסגר רק תחת סמכותנו"בבלי
בעקבות פגיעה קשה בלוחמי צה"ל מרחפן של חיזבאללה, פורסמה הודעה באנגלית במהלך השבת • ההערכה: הצעד נועד להבטיח הבנה אמריקנית לתגובה הישראליתבבלי
טהראן מפרסמת כי שלושת הטייסים ששרדו את התרסקות מטוסי הקרב במרץ נמצאים בחיים בדוחא | איראן מאשימה את קטאר במניעת קשר עם השבויים | הפרשה מחריפה את המתיחות בין המדינות ומדגישה את מעמדה הדו־משמעי של קטארבבלי
לאחר שבוע של חיפושים נמרצים ברחבי העולם, אותרו האם ובתה בבואנוס איירס • מהחקירה עולה כי תכננו את היעלמותן מראש מסיבות אישיות • המשטרה: "עזבו מרצונן ואין חשד לעבירה פלילית"בבלי
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