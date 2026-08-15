משלחת פיקוד העורף פועלת באתרי ההרס בקולומביה | גלריה

מתיחות דיפלומטית

טהראן מפרסמת כי שלושת הטייסים ששרדו את התרסקות מטוסי הקרב במרץ נמצאים בחיים בדוחא | איראן מאשימה את קטאר במניעת קשר עם השבויים | הפרשה מחריפה את המתיחות בין המדינות ומדגישה את מעמדה הדו־משמעי של קטאר