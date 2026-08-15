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מבזק סיוע הומניטרי

משלחת פיקוד העורף פועלת באתרי ההרס בקולומביה | גלריה

חיילי פיקוד העורף הגיעו למדינה שחידשה זה עתה יחסים עם ישראל ופועלים במוקדי הרס מרכזיים לחילוץ לכודים ולסיוע הנדסי | המשלחת פועלת בשיתוף הרשויות המקומיות ומסייעת בבניית מערכת לניהול המשבר

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חיילי צה"ל בקולומביה
חיילי צה"ל בקולומביה | צילום: צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ
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