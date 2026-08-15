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מבזק משבר בין וושינגטון למדינות המפרץ

מדינות המפרץ שוקלות לסגת משיתוף הפעולה הביטחוני עם ארה"ב

דיווח ב'וושינגטון פוסט': סעודיה, איחוד האמירויות ושכנותיהן מתוסכלות מהתנהלות טראמפ במלחמה מול איראן ובוחנות צמצום הנוכחות הצבאית האמריקנית בשטחן

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הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי כבר לא?
הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי כבר לא? | צילום: צילום: הבית הלבן
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