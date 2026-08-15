מדינות המפרץ שוקלות לסגת משיתוף הפעולה הביטחוני עם ארה"ב
דיווח ב'וושינגטון פוסט': סעודיה, איחוד האמירויות ושכנותיהן מתוסכלות מהתנהלות טראמפ במלחמה מול איראן ובוחנות צמצום הנוכחות הצבאית האמריקנית בשטחן
דיווח ב'וושינגטון פוסט': סעודיה, איחוד האמירויות ושכנותיהן מתוסכלות מהתנהלות טראמפ במלחמה מול איראן ובוחנות צמצום הנוכחות הצבאית האמריקנית בשטחן
חיילי פיקוד העורף הגיעו למדינה שחידשה זה עתה יחסים עם ישראל ופועלים במוקדי הרס מרכזיים לחילוץ לכודים ולסיוע הנדסי | המשלחת פועלת בשיתוף הרשויות המקומיות ומסייעת בבניית מערכת לניהול המשברבבלי
כתב אישום הוגש נגד שני בחורים בני 18 מרחובות בעקבות הצתת מסעדה בגבעתיים • אחד מהם פנה לבוט בשאלות על עונשי מאסר על שריפת חנות כשבועיים לפני המעשה • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכיםבבלי
החקירה מגלה: הבת הסכימה מרצונה להצטרף לאם • השתיים מחקו אפליקציות ותכננו את המסלול באמצעות ג'ימיני • פרטי החקירה שמותר לפרסםבבלי
כלי עתיק שהתגלה בקבר בצפון-מערב סין הכיל כמעט ארבעה ליטרים של נוזל שהשתמר במשך אלפיים שנה | ניתוח מעבדתי חשף שרידי דגנים ושמרים, והחוקרים מעריכים שמדובר במשקה אלכוהולי קדום המבוסס על תסיסת דגניםבבלי
הנשיא האמריקאי הצהיר כי ישקול להכריז על נתיב השיט הבינלאומי כטריטוריה של ארה"ב • מדובר במהלך שעלול להתנגש עם החוק החוקתי האמריקאי והמשפט הבינלאומי • איראן: "המצר ייפתח או ייסגר רק תחת סמכותנו"בבלי
בעקבות פגיעה קשה בלוחמי צה"ל מרחפן של חיזבאללה, פורסמה הודעה באנגלית במהלך השבת • ההערכה: הצעד נועד להבטיח הבנה אמריקנית לתגובה הישראליתבבלי
טהראן מפרסמת כי שלושת הטייסים ששרדו את התרסקות מטוסי הקרב במרץ נמצאים בחיים בדוחא | איראן מאשימה את קטאר במניעת קשר עם השבויים | הפרשה מחריפה את המתיחות בין המדינות ומדגישה את מעמדה הדו־משמעי של קטארבבלי
לאחר שבוע של חיפושים נמרצים ברחבי העולם, אותרו האם ובתה בבואנוס איירס • מהחקירה עולה כי תכננו את היעלמותן מראש מסיבות אישיות • המשטרה: "עזבו מרצונן ואין חשד לעבירה פלילית"בבלי
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