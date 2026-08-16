בבלי
מבזק מזג אוויר

התחזית: גשמים וסופות רעמים צפויים היום במזרח הארץ

משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וסופות רעמים במזרח הארץ, עם חשש ממשי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה ואזור ים המלח | משטרת ישראל קוראת לציבור להימנע מהגעה לאזורי סיכון ולתכנן מסלולי נסיעה בהתאם

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שוק מחנה יהודה גשום
שוק מחנה יהודה גשום | צילום: צילום: אורן בן חקון/Flash90
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מבזקים נוספים

08:07
בבלי

צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה

צה"ל תקף אתמול במרחב דיר א-זהראני וחיסל את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה. המחבל לקח חלק בקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל במרחב הביטחוני, כולל שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. החיסול בוצע בתגובה לפעולה של חיזבאללה נגד כוחות צה"ל שפעלו במרחב הביטחוני. החיסול מהווה פגיעה ביכולות הניהול של היחידה.

צוות בבלי
07:43
לקראת הפריימריז בליכוד

סקרים פנימיים: ראש הממשלה חושש מהפסד אך מסרב להתערב

סקרים שהוצגו לראש הממשלה נתניהו מצביעים על סיכון אלקטורלי במידה וח"כ גוטליב תזכה למקום בכיר ברשימה • נתניהו הגדיר "נתונים מטרידים" אך סירב להתערב • הפריימריז מתקיים היום

דוד קליין
07:38
פרשת ההיעלמות

תמלול החקירה בארגנטינה: "רוצות להתנתק מהמשפחה והמדינה"

לאחר שבוע של חיפושים, אותרו מלי וליאל יהלומי בבואנס איירס ותושאלו על ידי המשטרה הארגנטינאית • בתמלול החקירה שנחשף טענו השתיים כי עזבו מרצונן ואין מי שמאיים עליהן • בכירים במשטרה הישראלית מביעים תסכול: "לא סיפרו את הסיפור במלואו"

אריה לוי
07:36
מתיחות בין וושינגטון לירושלים

ארה"ב: חיזבאללה אחראי לנוכחות צה"ל בלבנון

דובר מחלקת המדינה האמריקנית הטיל אחריות על ארגון הטרור • "זורי הפיילוט המסלול היחיד להשגת שלום" • צה"ל תקף מהאוויר באזור עלי טהאר

ישראל גרוס
23:31
משבר בין וושינגטון למדינות המפרץ

מדינות המפרץ שוקלות לסגת משיתוף הפעולה הביטחוני עם ארה"ב

דיווח ב'וושינגטון פוסט': סעודיה, איחוד האמירויות ושכנותיהן מתוסכלות מהתנהלות טראמפ במלחמה מול איראן ובוחנות צמצום הנוכחות הצבאית האמריקנית בשטחן

בבלי
22:52
סיוע הומניטרי

משלחת פיקוד העורף פועלת באתרי ההרס בקולומביה | גלריה

חיילי פיקוד העורף הגיעו למדינה שחידשה זה עתה יחסים עם ישראל ופועלים במוקדי הרס מרכזיים לחילוץ לכודים ולסיוע הנדסי | המשלחת פועלת בשיתוף הרשויות המקומיות ומסייעת בבניית מערכת לניהול המשבר

בבלי
22:15
כתב אישום בגבעתיים

נאשם בהצתת מסעדה פנה ל-ChatGPT בשאלות על עונשי מאסר לפני המעשה

כתב אישום הוגש נגד שני בחורים בני 18 מרחובות בעקבות הצתת מסעדה בגבעתיים • אחד מהם פנה לבוט בשאלות על עונשי מאסר על שריפת חנות כשבועיים לפני המעשה • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים

בבלי
21:54
פרשת יהלומי

פרטים חדשים בחקירת יהלומי: התכתבויות, מחיקת אפליקציות ושימוש בבינה מלאכותית

החקירה מגלה: הבת הסכימה מרצונה להצטרף לאם • השתיים מחקו אפליקציות ותכננו את המסלול באמצעות ג'ימיני • פרטי החקירה שמותר לפרסם

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