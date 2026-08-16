סקרים פנימיים: ראש הממשלה חושש מהפסד אך מסרב להתערב

בבלי

צה"ל תקף אתמול במרחב דיר א-זהראני וחיסל את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה. המחבל לקח חלק בקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל במרחב הביטחוני, כולל שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. החיסול בוצע בתגובה לפעולה של חיזבאללה נגד כוחות צה"ל שפעלו במרחב הביטחוני. החיסול מהווה פגיעה ביכולות הניהול של היחידה.