סיבת התליה: דרס שוטרים במהלך המחאות

"יש לי הרבה חברים מהתיכון"

השר לביטחון לאומי טען כי ח"כים ושרים מכהנים פנו אליו לשריון • "הם רואים את הסקרים של עוצמה והם רצו להצטרף" | תקף את אלמוג כהן: "לקחת את המנדט שלי ולהעביר אותו לליכוד? לא ככה מתנהגים" (פוליטי מדיני)