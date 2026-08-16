שורשים היהודיים: בנו של נשיא ונצואלה ביקר בבית הכנסת
ניקולס מדורו הבן הגיע לבית הכנסת "תפארת ישראל" בבירה ונצואלה • הביקור מחדש את הדיון על השורשים היהודיים שתיאר אביו הנשיא בעבר • משפחות יהודיות בשם מדורו ידועות באזור הקריבי מזה דורות
ניקולס מדורו הבן הגיע לבית הכנסת "תפארת ישראל" בבירה ונצואלה • הביקור מחדש את הדיון על השורשים היהודיים שתיאר אביו הנשיא בעבר • משפחות יהודיות בשם מדורו ידועות באזור הקריבי מזה דורות
יוסף לוי, תלמיד ישיבת 'פאר יוסף', יצא לחופשי הבוקר לאחר שלושה חודשי מעצר • אביו שהה במאהל מחאה ליד הכלא במשך 42 ימים • בני הישיבה קיבלו אותו בשמחה ובריקודיםמשה כץ
תשובה רשמית מציגה הגנה נחרצת על כינוס הוועדה בפגרה • שש פניות דחופות אושרו, כולל תקציבים לחינוך החרדי | הדיון המכריע ביום שלישי (חדשות חרדים)דוד ישראלי
סגנית נשיא בית המשפט המחוזי אימצה את קביעות השופט בדימוס חשין • עמותת 'מסורת התורה' והגר"ש מרקוביץ' מודיעים על כוונה לערער לבית המשפט העליון • השופטת: "המציאות הכואבת דורשת הפרדה"חיים כהן
דובר משרד החוץ האמריקאי הצהיר בראיון לאלג'זירה כי חזבאללה לבדו נושא באחריות לנוכחות הישראלית בשטח לבנון, ובדיוק מסיבה זו יש לפרק את הארגון מנשקו. לדבריו, מנגנון "אזורי הניסוי" נותר המסלול המעשי היחיד להשגת שלום וביטחון ארוכי טווח ללבנון ולישראל. ארה"ב מצפה שצבא לבנון ישלים את פעולות הסריקה והפינוי באזורי הניסוי הראשונים, ולאחר מכן יורחב התהליך. פירוק חזבאללה מנשקו הוא חלק בסיסי ובלתי נפרד מתהליך זה, הדגיש.צוות בבלי
השר לביטחון לאומי טען כי ח"כים ושרים מכהנים פנו אליו לשריון • "הם רואים את הסקרים של עוצמה והם רצו להצטרף" | תקף את אלמוג כהן: "לקחת את המנדט שלי ולהעביר אותו לליכוד? לא ככה מתנהגים" (פוליטי מדיני)דוד קליין
יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני פרסם איום פומבי כלפי נשיא ארה"ב, תוך התייחסות לעגנית למבצע ההברחה הדרמטי • ברקע: המתיחות סביב מצר הורמוזישראל גרוס
אבו חסן עלאא, מפקד ביחידת 'בדר', חוסל בדרום לבנון • שר הביטחון כ"ץ: "אף חשבון לא יישאר פתוח" • פגיעה ביכולות הניהול של היחידהישראל לוי
שחרם סאדקי הורשע בדריסת שבעה שוטרים במהלך המחאות בכרג׳ והוצא להורג לאחר שבית המשפט האיראני האשים אותו ב"סיוע לציונים ולארה"ב" • האו"ם והאיחוד האירופי מגנים את גל ההוצאות להורג במדינהאליהו לוי
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