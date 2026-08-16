בדרך לכנסת? יוסף חדאד מאחורי מפלגה חדשה יחד עם וינטר

בבלי

הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה סרטון המאשר גיוס ילדים בני 15 ללחימה. הסרטון מציג את צהיב לבאד, שכבר בגיל 15 שימש בתפקיד צבאי: הניח מטענים ושיגר RPG לעבר כוחות צה"ל. לאחר שנהרג בלחימה, הוא שובץ בטבלת משרד הבריאות הפלסטיני בעזה כ"ילד שנרצח על ידי ישראל".