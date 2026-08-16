בבלי
מבזק המשבר בצי האמריקני

מלחי נושאת המטוסים נמצאים בתנאים קשים, טראמפ מגיב לטענות

דיווחים על מחסור במוצרי היגיינה ובמזון על נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" לאחר תשעה חודשים בים ללא עגינה • הנשיא טראמפ ומזכיר ההגנה דחו את הטענות ואמרו כי המצב תקין • סנאטורים דורשים חקירה

אריה לוי בבלי
מלחי נושאת המטוסים נמצאים בתנאים קשים, טראמפ מגיב לטענות
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