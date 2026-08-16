מלחי נושאת המטוסים נמצאים בתנאים קשים, טראמפ מגיב לטענות
דיווחים על מחסור במוצרי היגיינה ובמזון על נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" לאחר תשעה חודשים בים ללא עגינה • הנשיא טראמפ ומזכיר ההגנה דחו את הטענות ואמרו כי המצב תקין • סנאטורים דורשים חקירה
דיווחים על מחסור במוצרי היגיינה ובמזון על נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" לאחר תשעה חודשים בים ללא עגינה • הנשיא טראמפ ומזכיר ההגנה דחו את הטענות ואמרו כי המצב תקין • סנאטורים דורשים חקירה
מקורות עזתיים מדווחים כי כטב"מ ישראלי תקף אוהל במחנה האוהלים א-סלטאן מחמד, ליד בית החולים הכוויתי במואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה. לפי הדיווחים, 3 בני משפחת א-ראעי נפצעו בתקיפה, אחד מהם במצב קשה.צוות בבלי
ממשל ארה"ב פנה למתווך כורדי בניסיון להבין מי מקבל החלטות בטהראן | משמרות המהפכה הסכימו בתחילה לשיחות חשאיות בעיראק, אך בסופו של דבר חששו מפעולת מודיעין ישראלית | המו"מ נותר ללא התקדמותישראל גרוס
עלי סמיר אל־חאג' חסן, שכיהן כמפקד גדוד ביחידת העילית של חיזבאללה, נהרג בתקיפה בדרום לבנון • הארגון מאשר: גם אשתו וארבעת ילדיו נספו בתקיפה • פרטים על עברו הצבאי ופעילותו בסוריהאליהו לוי
הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה סרטון המאשר גיוס ילדים בני 15 ללחימה. הסרטון מציג את צהיב לבאד, שכבר בגיל 15 שימש בתפקיד צבאי: הניח מטענים ושיגר RPG לעבר כוחות צה"ל. לאחר שנהרג בלחימה, הוא שובץ בטבלת משרד הבריאות הפלסטיני בעזה כ"ילד שנרצח על ידי ישראל".צוות בבלי
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ח"כ אזולאי דוחה את תחזיות הסקרים המעניקות לש"ס 7-8 מנדטים • "גם בבחירות הקודמות חזו לנו 7, קיבלנו 11" | מתקפה על השמאל ותמיכה בביסמוט (פוליטי מדיני)דוד קליין
פעיל ההסברה רשם מפלגה חדשה בדגש על שינוי קונספציה ביטחונית • מגעים עם תא"ל וינטר לקראת סגירת הרשימות | המסמכים המלאים נחשפים (פוליטי מדיני)דוד קליין
יוסף לוי, תלמיד ישיבת 'פאר יוסף', יצא לחופשי הבוקר לאחר שלושה חודשי מעצר • אביו שהה במאהל מחאה ליד הכלא במשך 42 ימים • בני הישיבה קיבלו אותו בשמחה ובריקודיםמשה כץ
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