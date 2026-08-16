דרמטי: 'המודיע' חויב ב-230 אלף ש"ח - "פגיעה ביראת שמיים"
ארבעה תושבים חרדים זכו בתביעת לשון הרע נגד העיתון • השופטת: 'השימוש במרכאות נועד לבזותם בתוך הקהילה' | הפסיקה שקבעה סטנדרט חדש (חוק ומשפט)
ארבעה תושבים חרדים זכו בתביעת לשון הרע נגד העיתון • השופטת: 'השימוש במרכאות נועד לבזותם בתוך הקהילה' | הפסיקה שקבעה סטנדרט חדש (חוק ומשפט)
דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף היום מחבל מארגון הטרור גא"פ במרחב ח'אן יונס ומחבל מארגון הטרור חמאס במרחב נוציראת שברצועת עזה. לפי ההודעה, המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר על מנת להסיר את האיום. שתי התקיפות בוצעו בתוך שעה.צוות בבלי
צה"ל תקף היום (א') שני מחבלים בעזה: מחבל מארגון הטרור גא"פ במרחב חאן יונס ומחבל מארגון הטרור חמאס במרחב נוציראת. לפי דובר צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
בית המשפט המחוזי בתל אביב חייב חברת ביטוח לשלם פיצוי גבוה במיוחד לרוכב שנפגע קשה בתאונת דרכים • ידו השמאלית נותרה משותקת לחלוטין ומצבו הושווה לקטיעת זרוע • נקבעה נכות רפואית של למעלה מ-76 אחוז (משפט)יהודה פנחסי
ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו • בוושינגטון מבינים את הרצון להמתין עד לאחר הבחירות אך דורשים הפחתת הסלמה • במקביל קורס ההסכם עם איראןישראל גרוס
מקורות באיראן טוענים כי אבו דאבי הפשירה נכסים בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים, העבירה זהב ומטוסים למשטר בטהראן • האמירויות מכחישה בתוקף • נתוני טיסות מעוררים שאלותאליהו לוי
טכנולוגיה חדשה בחזית האוקראינית: רחפנים נוחתים בשטח, מאזינים למנועים ותוקפים במפתיע | קישור סיב אופטי מונע זיהוי מוקדםאריה לוי
מפקד הצבא האיראני הכריז על תשלום של 30 אלף דולר לכל מי שיתפוס או יפגע בחייל אמריקאי | ההכרזה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והאיומים ההדדיים בין טהרן לוושינגטוןישראל גרוס
רשת אלערביה הסעודית ואלג'זירה מדווחות כי ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ייפגש בקהיר עם הנהגת חמאס בנוכחות בכירים מקטר, מצרים וטורקיה. לפי הדיווחים, הפגישה תתקיים לפני שקושנר ימשיך לתל אביב לפגישה עם ראש ממשלת ישראל. משלחת חמאס בראשות ח'ליל אלחיה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, נמצאת כעת בקהיר, והוא נפגש עם ראש המודיעין המצרי.צוות בבלי
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