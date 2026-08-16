דרמטי: 'המודיע' חויב ב-230 אלף ש"ח - "פגיעה ביראת שמיים"

בבלי

רשת אלערביה הסעודית ואלג'זירה מדווחות כי ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ייפגש בקהיר עם הנהגת חמאס בנוכחות בכירים מקטר, מצרים וטורקיה. לפי הדיווחים, הפגישה תתקיים לפני שקושנר ימשיך לתל אביב לפגישה עם ראש ממשלת ישראל. משלחת חמאס בראשות ח'ליל אלחיה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, נמצאת כעת בקהיר, והוא נפגש עם ראש המודיעין המצרי.