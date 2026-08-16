בבלי
מבזק מתיחות במפרץ הפרסי

דיווחים: האמירויות העבירה מיליארדים לאיראן בחשאי

מקורות באיראן טוענים כי אבו דאבי הפשירה נכסים בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים, העבירה זהב ומטוסים למשטר בטהראן • האמירויות מכחישה בתוקף • נתוני טיסות מעוררים שאלות

אליהו לוי בבלי
חיל האוויר של איחוד האמירויות
חיל האוויר של איחוד האמירויות | צילום: צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae
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מבזקים נוספים

17:28
בבלי

צה"ל תקף שני מחבלים מגא"פ וחמאס ברצועת עזה

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף היום מחבל מארגון הטרור גא"פ במרחב ח'אן יונס ומחבל מארגון הטרור חמאס במרחב נוציראת שברצועת עזה. לפי ההודעה, המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר על מנת להסיר את האיום. שתי התקיפות בוצעו בתוך שעה.

צוות בבלי
17:23
בבלי

צה"ל תקף שני מחבלים בעזה תוך שעה

צה"ל תקף היום (א') שני מחבלים בעזה: מחבל מארגון הטרור גא"פ במרחב חאן יונס ומחבל מארגון הטרור חמאס במרחב נוציראת. לפי דובר צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

צוות בבלי
16:51
נכות קבועה לכל החיים

4.1 מיליון לאופנוען שחטף שיתוק בתאונה קשה

בית המשפט המחוזי בתל אביב חייב חברת ביטוח לשלם פיצוי גבוה במיוחד לרוכב שנפגע קשה בתאונת דרכים • ידו השמאלית נותרה משותקת לחלוטין ומצבו הושווה לקטיעת זרוע • נקבעה נכות רפואית של למעלה מ-76 אחוז (משפט)

יהודה פנחסי
16:20
מאמצים דיפלומטיים

השליחים בדרך לישראל: ניסיון להחיות את ההסכם עם חמאס

ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו • בוושינגטון מבינים את הרצון להמתין עד לאחר הבחירות אך דורשים הפחתת הסלמה • במקביל קורס ההסכם עם איראן

ישראל גרוס
16:07
שדרוג משמעותי בטקטיקת הלחימה

מצוידים בחיישני קול ומתנפלים על כלי רכב: חזית חדשה

טכנולוגיה חדשה בחזית האוקראינית: רחפנים נוחתים בשטח, מאזינים למנועים ותוקפים במפתיע | קישור סיב אופטי מונע זיהוי מוקדם

אריה לוי
16:04
פסיקה תקדימית

דרמטי: 'המודיע' חויב ב-230 אלף ש"ח - "פגיעה ביראת שמיים"

ארבעה תושבים חרדים זכו בתביעת לשון הרע נגד העיתון • השופטת: 'השימוש במרכאות נועד לבזותם בתוך הקהילה' | הפסיקה שקבעה סטנדרט חדש (חוק ומשפט)

דוד ישראלי
15:56
מתיחות במפרץ הפרסי

איראן מכריזה: 30,000 דולרים לכל מי שיפגע בחיילים אמריקאים

מפקד הצבא האיראני הכריז על תשלום של 30 אלף דולר לכל מי שיתפוס או יפגע בחייל אמריקאי | ההכרזה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והאיומים ההדדיים בין טהרן לוושינגטון

ישראל גרוס
15:56
בבלי

דיווחים: קושנר ייפגש בקהיר עם הנהגת חמאס

רשת אלערביה הסעודית ואלג'זירה מדווחות כי ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ייפגש בקהיר עם הנהגת חמאס בנוכחות בכירים מקטר, מצרים וטורקיה. לפי הדיווחים, הפגישה תתקיים לפני שקושנר ימשיך לתל אביב לפגישה עם ראש ממשלת ישראל. משלחת חמאס בראשות ח'ליל אלחיה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, נמצאת כעת בקהיר, והוא נפגש עם ראש המודיעין המצרי.

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