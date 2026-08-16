השליחים בדרך לישראל: ניסיון להחיות את ההסכם עם חמאס

מתיחות במפרץ הפרסי

מפקד הצבא האיראני הכריז על תשלום של 30 אלף דולר לכל מי שיתפוס או יפגע בחייל אמריקאי | ההכרזה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והאיומים ההדדיים בין טהרן לוושינגטון