חשד למטען נפץ: חפץ חשוד הוצמד לדגל פלסטיני סמוך לחוות מצודת דוד
כוחות הביטחון הוזעקו הבוקר לאחר שאותר חפץ חשוד המחובר לדגל אש"ף סמוך לחווה ביהודה ושומרון. לאחר טיפול חבלני התברר כי מדובר במטען דמה שנועד ככל הנראה ליצור בהלה
כוחות הביטחון הוזעקו הבוקר לאחר שאותר חפץ חשוד המחובר לדגל אש"ף סמוך לחווה ביהודה ושומרון. לאחר טיפול חבלני התברר כי מדובר במטען דמה שנועד ככל הנראה ליצור בהלה
פסק דרמטי עושה סוף למותחן בגבעת הישיבה - וגם עושה סוף לעוול התקשורתי: סיקור נרחב | פסיקה מעניינת של ביהמ"ש השלום בירושלים - נגד עיתון המודיע | ישיבה קטנה חדשה בטבריה - ומינוי דרמטי ב'אור שמואל' | התיעודים המרגשים מהכותל המערבי שבים אלינו (מעייריב)איצלה כץ
תינוק כבן שנה נפגע באורח אנוש לאחר שנדרס ברחוב שפע חיים בטבריה. הוא פונה לבית החולים פוריה כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות קשות. המשטרה פתחה בחקירה, והציבור נקרא להתפלל לרפואתו של ישעיה אושר בן שרה פערליאיר טל
יוסי מוסלי, ראש ארגון פשיעה, נעצר יחד עם שלושה נוספים לאחר עימות אלים מחוץ לביתו ביישוב סביון. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים. האירוע התרחש ימים ספורים לאחר שהוטל על מוסלי צו הגבלה מינהלי חריג על רקע גל אלימות בין ארגוני פשיעהבבלי
כתריאל נחמן קינן, בן 24, נעדר מאז יום שני האחרון באזור טבריה • משפחתו פונה לציבור להפיץ את תמונתו ולמסור כל מידע למשטרה • כוחות חילוץ ומתנדבים סורקים את האזורמשה כץ
פעילות לילית של משטרת ירושלים הובילה למתן עשרות דוחות בגין עבירות תנועה מסוכנות ומטרדי רעש • נהג נתפס במהירות 123 קמ"ש, רוכב אופנוע תיעד את עצמו בנייד תוך כדי נסיעה, ואופנוע הוחרם ל-60 ימים • השוטרים: "סיכנת את עצמך ואת משתמשי הדרך"משה כץ
ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארה"ב, קיים פגישה חריגה עם בכירי ארגון הטרור במצרים והפעיל לחץ כבד ליישום התחייבויותיהם • הפגישה הראשונה מאז ההסכם באוקטובר • קושנר צפוי להגיע לישראל לפגישה עם ראש הממשלהישראל גרוס
מקורות לבנוניים מדווחים כי רחפן נפץ ישראלי חדר לתוך מבנה בכפר כפרא שבדרום לבנון והתפוצץ בתוכו. לפי הדיווחים, כתוצאה מהפיצוץ יש נפגעים בקרב הלבנונים.צוות בבלי
סגן-ניצב וולטר קוגן חושף פרטים על המבצע המורכב • "הן היו בטוחות שטישטשו את עקבותיהן" • כ-300 חוקרים פעלו באופן רצוףמשה כץ
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