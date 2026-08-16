חשד למטען נפץ: חפץ חשוד הוצמד לדגל פלסטיני סמוך לחוות מצודת דוד

אירוע אלימות

יוסי מוסלי, ראש ארגון פשיעה, נעצר יחד עם שלושה נוספים לאחר עימות אלים מחוץ לביתו ביישוב סביון. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים. האירוע התרחש ימים ספורים לאחר שהוטל על מוסלי צו הגבלה מינהלי חריג על רקע גל אלימות בין ארגוני פשיעה