נציג המשטרה בדרום אמריקה מתאר: כך הצלחנו לאתר את מלי וליאל | צפו

בבלי

מקור פלסטיני מסר לאלג'זירה פרטים על פגישת קושנר עם משלחת חמאס בקהיר: קושנר הבהיר כי ארה"ב מתנגדת לכל תוכנית לגירוש תושבי רצועת עזה. הוא מסר שטראמפ רואה בפירוק הפלגים מנשקם צעד בסיסי שצריך להתבצע לפני כל צעד אחר ברצועה. קושנר המליץ לחמאס שלא לתלות תקוות בתוצאות הבחירות בישראל והדגיש כי ישראל מאוחדת בעמדתה לגבי עזה. לדבריו, וושינגטון תקדם מסלול מדיני שלא יחריג איש ברצועה לאחר פירוק הנשק, אך שילוב חמאס בפעילות פוליטית לא יתאפשר לפני פירוק מלא של הנשק.