על סף פיצוץ: צה"ל נערך לימי קרב בלבנון בעקבות המתיחות עם חיזבאללה
כוחותינו ממשיכים בהשמדת תשתיות הטרור ברכס עלי טאהר ובבופור • ארגון הטרור מנסה לפגוע בלוחמים • צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת "באדר"
כוחותינו ממשיכים בהשמדת תשתיות הטרור ברכס עלי טאהר ובבופור • ארגון הטרור מנסה לפגוע בלוחמים • צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת "באדר"
הרב יעקב גאן, רבה של העיר אומן, פרסם מכתב לקראת הפריימריז בליכוד ומנה שמות של שרים וחברי כנסת שסייעו לציבור חסידי ברסלב לאורך השנים | "אנחנו מחזירים להם טובה" | בין השמות: מיקי זוהר, מירי רגב, דודי אמסלם, מאי גולן וזאב אלקיןדוד קליין
היועץ המשפטי של הליכוד פנה במכתב התראה למפלגת "ישר! עם איזנקוט" לאחר שפרסמה שלט חוצות ערוך דיגיטלית • בליכוד טוענים לתעמולת בחירות אסורה ודורשים הסרת הפרסום תוך 24 שעות • במפלגה מאיימים בפנייה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזיתדוד קליין
עורך דינו של הליכוד, עו"ד אילן בומבך, שלח מכתב התראה לעמותה המפעילה את מיזם "Fly & Vote" המסבסד כרטיסי טיסה לישראלים בחו"ל | במפלגה טוענים כי המיזם מפר את חוקי הבחירות ומהווה שוחד בוחרים | העמותה: "מיזם א-מפלגתי שאינו בודק נטיות פוליטיות"דוד קליין
מקור פלסטיני מסר לאלג'זירה פרטים על פגישת קושנר עם משלחת חמאס בקהיר: קושנר הבהיר כי ארה"ב מתנגדת לכל תוכנית לגירוש תושבי רצועת עזה. הוא מסר שטראמפ רואה בפירוק הפלגים מנשקם צעד בסיסי שצריך להתבצע לפני כל צעד אחר ברצועה. קושנר המליץ לחמאס שלא לתלות תקוות בתוצאות הבחירות בישראל והדגיש כי ישראל מאוחדת בעמדתה לגבי עזה. לדבריו, וושינגטון תקדם מסלול מדיני שלא יחריג איש ברצועה לאחר פירוק הנשק, אך שילוב חמאס בפעילות פוליטית לא יתאפשר לפני פירוק מלא של הנשק.צוות בבלי
סגן-ניצב וולטר קוגן חושף את פרטי המבצע המודיעיני שהוביל לאיתורן • "300 חוקרים עבדו מסביב לשעון" • תיעוד מרגע המפגש על האוטובוסאריה לוי
פסק דרמטי עושה סוף למותחן בגבעת הישיבה - וגם עושה סוף לעוול התקשורתי: סיקור נרחב | פסיקה מעניינת של ביהמ"ש השלום בירושלים - נגד עיתון המודיע | ישיבה קטנה חדשה בטבריה - ומינוי דרמטי ב'אור שמואל' | התיעודים המרגשים מהכותל המערבי שבים אלינו (מעייריב)איצלה כץ
כוחות הביטחון הוזעקו הבוקר לאחר שאותר חפץ חשוד המחובר לדגל אש"ף סמוך לחווה ביהודה ושומרון. לאחר טיפול חבלני התברר כי מדובר במטען דמה שנועד ככל הנראה ליצור בהלהאליהו לוי
תינוק כבן שנה נפגע באורח אנוש לאחר שנדרס ברחוב שפע חיים בטבריה. הוא פונה לבית החולים פוריה כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות קשות. המשטרה פתחה בחקירה, והציבור נקרא להתפלל לרפואתו של ישעיה אושר בן שרה פערליאיר טל
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