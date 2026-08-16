ירוץ לכנסת שוב? אביר קארה במגעים להצטרפות למפלגת טרופר והנדל
השר לשעבר ומייסד מחאת "השולמנים" מנהל שיחות עם יו"ר מפלגת בית ציוני-המילואימניקים • במפלגה סבורים כי קארה יחזק את הקו הכלכלי ויפנה לציבור העצמאים ובעלי העסקים
השר לשעבר ומייסד מחאת "השולמנים" מנהל שיחות עם יו"ר מפלגת בית ציוני-המילואימניקים • במפלגה סבורים כי קארה יחזק את הקו הכלכלי ויפנה לציבור העצמאים ובעלי העסקים
קצין בדרגת רב-סרן זומן לשימוע לקראת הגשת כתב אישום בחשד שהימר באתר פולימרקט על תקיפות צה"ל באיראן ובתימן • זהו מקרה נוסף בפרשת ההימורים בחיל האוויר • בתום השימוע ייקבע אם יועמד לדין צבאיאליהו לוי
הרב יעקב גאן, רבה של העיר אומן, פרסם מכתב לקראת הפריימריז בליכוד ומנה שמות של שרים וחברי כנסת שסייעו לציבור חסידי ברסלב לאורך השנים | "אנחנו מחזירים להם טובה" | בין השמות: מיקי זוהר, מירי רגב, דודי אמסלם, מאי גולן וזאב אלקיןדוד קליין
היועץ המשפטי של הליכוד פנה במכתב התראה למפלגת "ישר! עם איזנקוט" לאחר שפרסמה שלט חוצות ערוך דיגיטלית • בליכוד טוענים לתעמולת בחירות אסורה ודורשים הסרת הפרסום תוך 24 שעות • במפלגה מאיימים בפנייה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזיתדוד קליין
עורך דינו של הליכוד, עו"ד אילן בומבך, שלח מכתב התראה לעמותה המפעילה את מיזם "Fly & Vote" המסבסד כרטיסי טיסה לישראלים בחו"ל | במפלגה טוענים כי המיזם מפר את חוקי הבחירות ומהווה שוחד בוחרים | העמותה: "מיזם א-מפלגתי שאינו בודק נטיות פוליטיות"דוד קליין
כוחותינו ממשיכים בהשמדת תשתיות הטרור ברכס עלי טאהר ובבופור • ארגון הטרור מנסה לפגוע בלוחמים • צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת "באדר"אליהו לוי
מקור פלסטיני מסר לאלג'זירה פרטים על פגישת קושנר עם משלחת חמאס בקהיר: קושנר הבהיר כי ארה"ב מתנגדת לכל תוכנית לגירוש תושבי רצועת עזה. הוא מסר שטראמפ רואה בפירוק הפלגים מנשקם צעד בסיסי שצריך להתבצע לפני כל צעד אחר ברצועה. קושנר המליץ לחמאס שלא לתלות תקוות בתוצאות הבחירות בישראל והדגיש כי ישראל מאוחדת בעמדתה לגבי עזה. לדבריו, וושינגטון תקדם מסלול מדיני שלא יחריג איש ברצועה לאחר פירוק הנשק, אך שילוב חמאס בפעילות פוליטית לא יתאפשר לפני פירוק מלא של הנשק.צוות בבלי
סגן-ניצב וולטר קוגן חושף את פרטי המבצע המודיעיני שהוביל לאיתורן • "300 חוקרים עבדו מסביב לשעון" • תיעוד מרגע המפגש על האוטובוסאריה לוי
פסק דרמטי עושה סוף למותחן בגבעת הישיבה - וגם עושה סוף לעוול התקשורתי: סיקור נרחב | פסיקה מעניינת של ביהמ"ש השלום בירושלים - נגד עיתון המודיע | ישיבה קטנה חדשה בטבריה - ומינוי דרמטי ב'אור שמואל' | התיעודים המרגשים מהכותל המערבי שבים אלינו (מעייריב)איצלה כץ
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