מרתק: עיר עתיקה בת 1,300 שנה נחשפה מתחת לאדמה

תקרית מביכה

אנדי ברנהאם, ראש ממשלת בריטניה, היה משוכנע שהוא מתכתב עם סוזי ויילס, ראש הסגל של הנשיא טראמפ, אך התברר כי מדובר במתחזה • רק לאחר זמן התגלתה ההונאה