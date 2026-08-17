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מבזק משבר הגירה בצפון אפריקה

משבר הגירה במובלעת הספרדית: אלפי מסתננים תקועים בתנאים קשים

כ-8,000 מהגרים ממרוקו שוהים במובלעת סאוטה לאחר פריצת גבול המונית • המהגרים מחאו בחוף ודרשו מעמד חוקי • ספרד: לא נאפשר להם להישאר • רופאים מזהירים מפני עומס על המערכת

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משבר הגירה במובלעת הספרדית: אלפי מסתננים תקועים בתנאים קשים
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