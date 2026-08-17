משבר הגירה במובלעת הספרדית: אלפי מסתננים תקועים בתנאים קשים
כ-8,000 מהגרים ממרוקו שוהים במובלעת סאוטה לאחר פריצת גבול המונית • המהגרים מחאו בחוף ודרשו מעמד חוקי • ספרד: לא נאפשר להם להישאר • רופאים מזהירים מפני עומס על המערכת
כ-8,000 מהגרים ממרוקו שוהים במובלעת סאוטה לאחר פריצת גבול המונית • המהגרים מחאו בחוף ודרשו מעמד חוקי • ספרד: לא נאפשר להם להישאר • רופאים מזהירים מפני עומס על המערכת
הנשיא האמריקני הורה על צמצום משמעותי של תרגיל צבאי משותף עם דרום קוריאה, שעות לאחר ששיבח את מנהיג צפון קוריאה • מומחים: ישראל ומדינות המפרץ צריכות להפיק לקחים מההתנהלות האמריקנית החדשהבבלי
אנדי ברנהאם, ראש ממשלת בריטניה, היה משוכנע שהוא מתכתב עם סוזי ויילס, ראש הסגל של הנשיא טראמפ, אך התברר כי מדובר במתחזה • רק לאחר זמן התגלתה ההונאהבבלי
מאמצי החילוץ של צה"ל באתרי ההרס בעיר קאלי זוכים להערכה רבה | המשלחת הישראלית פועלת בשלושה מתוך חמשת אתרי ההרס המרכזיים | שיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיותבבלי
כוחות צה"ל בקו הצהוב קיבלו הוראות להתכונן לאפשרות של ירי תגובה • מחבלי חמאס מתקרבים לקו ומנסים לשנות את המצב בשטח • הוראות ברורות לגבי פתיחה באשבבלי
גבעת ישיבת פוניבז' ידעה אלימות קשה לאורך השנים. מאבקי השליטה בהיכל המרכזי, חדר האוכל והפנימיות גבו מחירים קשים, שורות מעצרים וצווי הרחקה לתלמידים אלימים. בכתבה הבאה תוכלו לקרוא על מפת השליטה המלאה בגבעה (עולם הישיבות)מיקי ברון
60 הימים שנקבעו במזכר ההבנות עם ארה"ב חלפו • דיווחים מודיעיניים חושפים: טהראן ניצלה את התקופה להאצת ייצור טילים ומל"טים ולהיערכות לעימות צבאי נרחב • גורמים קיצוניים בהנהגה האיראנית השתלטו על מערך ההתקפותאליהו לוי
הנשיא האמריקני הנחה לקצץ בהיקף התרגיל השנתי עם בעלת בריתו, יממה לאחר שפרסם על יחסיו עם מנהיג צפון קוריאה • גורמי ביטחון מזהירים מפני פגיעה ביכולת ההרתעה האזורית • ברקע: מחלוקת בין וושינגטון לסיאול בנושא איראןישראל גרוס
הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מהממוצע לעונה, עם הקלה בעומס החום • בשעות אחר הצהריים: אפשרות לגשם מקומי במזרח הארץ • החל מיום רביעי צפויה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החוםבבלי
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