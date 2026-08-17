מבזק תקרית מביכה

ראש ממשלת בריטניה נפל קורבן למתחזה שהתחזה לראש לשכת טראמפ

אנדי ברנהאם, ראש ממשלת בריטניה, היה משוכנע שהוא מתכתב עם סוזי ויילס, ראש הסגל של הנשיא טראמפ, אך התברר כי מדובר במתחזה • רק לאחר זמן התגלתה ההונאה