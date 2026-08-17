סרטון חדש מאיראן מעורר חשדות: האם מוג'תבא חמינאי באמת חי?

דיכוי אכזרי באיראן

עדויות שנחשפו ברשת "איראן אינטרנשיונל" מצביעות על כך שג'עפר פורקבגאני, חבר הפרלמנט האיראני ומפקד לשעבר במשמרות המהפכה, ירה בעצמו לעבר עשרות מפגינים בבושהר במהלך גל המחאות בינואר • החשוד איים על משפחות הקורבנות לשנות את גרסתן • הפרטים המלאים