כ-80 ראשי בקר פלשו לשטח אש צבאי סגור ושיבשו אימונים
בלשי מג"ב חוף תפסו כשמונים ראשי בקר שחדרו לשטח אש המשמש את בסיס גולני ושיבשו אימונים צבאיים • העדרים הועברו לקרנטינה ובעליהם נחקרים
בלשי מג"ב חוף תפסו כשמונים ראשי בקר שחדרו לשטח אש המשמש את בסיס גולני ושיבשו אימונים צבאיים • העדרים הועברו לקרנטינה ובעליהם נחקרים
ארבע יצירות אמנות יקרות ערך מהמאה ה-15 נגנבו ממוזיאון בסיציליה בשבת האחרונה, כאשר הגנבים פעלו ללא הפעלת מערכות האזעקה • המשטרה חוקרת בחשד שהשוד בוצע לפי הזמנה מראש • זאת בעוד שרשרת שודים דומה מתרחשת באירופה בחודשים האחרוניםבבלי
תמונה שהופצה ברשת מציגה מסרים פוגעניים נגד ישראל שנכתבו באבק על מטוס צבאי • המקור והאותנטיות של התמונה מוטלים בספקבבלי
גורמי ביטחון בארץ מזהים סימנים להכנות איראניות למהלך התקפי שיכלול פגיעה בתשתיות אנרגיה, שיבוש נתיבי שיט במצר הורמוז ובים סוף ותקיפת בעלות ברית אמריקניות. במקביל, האיראנים מאיצים את שיקום מערכי הטילים ומקדמים עבודות באתר הגרעין המבוצר בנתנז. ישראל וארה"ב מגבירות דריכותבבלי
במשטרה מבהירים: לא היו חובות כספיים • משכה כספי פיצויים לפני שנה ומימנה את המסע • הבת שיתפה פעולה מרצונה • התוכנית: להיעלם לצמיתות בדרום אמריקהבבלי
משפחת הנער בן ה-18 שנהרג תובעת את עיריית ניו יורק • הטענה: זרם חשמלי תועה גרם לסוס לברוח • "ניתן היה למנוע את הטרגדיה"בבלי
עדויות שנחשפו ברשת "איראן אינטרנשיונל" מצביעות על כך שג'עפר פורקבגאני, חבר הפרלמנט האיראני ומפקד לשעבר במשמרות המהפכה, ירה בעצמו לעבר עשרות מפגינים בבושהר במהלך גל המחאות בינואר • החשוד איים על משפחות הקורבנות לשנות את גרסתן • הפרטים המלאיםבבלי
תאונת שרשרת קשה בין שלושה כלי רכב התרחשה הבוקר בכביש 92 סמוך למושב רמות. שני צעירים במצב קשה פונו באמצעות מסוק לרמב"ם, ארבעה נוספים פונו לפוריה במצב בינוני וקל. צוותי מד"א: "ראינו המולה ואנשים צועקים לעזרה"בבלי
חברת Foundation הציגה למשרד לביטחון המולדת רובוט בשם Phantom המסוגל לסייר, לזהות ולהתריע על פעילות חשודה לאורך הגבול הדרומי של ארה"בבבלי
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